Бык отправил в полет мужчину, оказавшегося у него на пути

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Во время родео мужчина побежал на помощь к своему коллеге, которого того и гляди растоптал бы бык. В какой-то момент он оказался на пути у буйного животного и был отправлен в непродолжительный полёт в сторону зрителям.
Улетел, но обещал вернуться
В результате происшествия никто серьезно не пострадал. Летун отделался синяками и испугом.
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