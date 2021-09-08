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Бык отправил в полет мужчину, оказавшегося у него на пути

Бык отправил в полет мужчину, оказавшегося у него на пути (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 сентября 2021 12:33
Метки: бык   видео   животные   неудача   полет   родео   фейл   
335
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Во время родео мужчина побежал на помощь к своему коллеге, которого того и гляди растоптал бы бык. В какой-то момент он оказался на пути у буйного животного и был отправлен в непродолжительный полёт в сторону зрителям.

Улетел, но обещал вернуться

В результате происшествия никто серьезно не пострадал. Летун отделался синяками и испугом.

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Метки: бык   видео   животные   неудача   полет   родео   фейл   
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8  комментариев
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3k
Максим 2 часа назад
Я не против мяса как важнейшего продукта питания, за охоту. Но вот такое у меня вызывает удивление, это же издевательство. Цирк, коррида или родео, в чем смысл этого? Наслаждаться мучениями животных? Впрочем и зоопарки (не путать с различными охранными территориями, где есть доступ людей), это варварство какое-то.
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61
Бич Бичовский 6 минут назад
Всегда радует, когда бычаре удается нахлобучить всех этих ковбоев, тореадоров и прочих любителей потыкать животное чем-нибудь или просто поиздеваться.
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63k
Viktor 6 минут назад
Высоко пошел - к засухе!

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6k
Sterling Malory Archer Полчаса назад
Он не похож на пугливого
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5k
Александр Зотов 41 минуту назад
работа у него такая)
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412
Mowgley 2 часа назад
"В результате происшествия никто серьезно не пострадал. Летун отделался синяками и испугом."
Они там все резиновые штоле?
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