Поезд выбил смартфон из рук девушки

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В Мексике раритетный паровоз Canadian Pacific 2816, прибывающий к одной из местных станций, едва не покалечил любительницу селфи.
Один из очевидцев запечатлел момент, когда девушка чудом уцелела, но лишилась своего гаджета.
Паровоз Canadian Pacific 2816, более известный как «Императрица», построен в 1930 году. С начала апреля поезд принимает участие в мероприятии «Final Spike Steam Tour», привлекающем внимание огромного количества любителей острых ощущений. Однако везёт не всем.
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