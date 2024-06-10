Поезд выбил смартфон из рук девушки

Один из очевидцев запечатлел момент, когда девушка чудом уцелела, но лишилась своего гаджета.

Паровоз Canadian Pacific 2816, более известный как «Императрица», построен в 1930 году. С начала апреля поезд принимает участие в мероприятии «Final Spike Steam Tour», привлекающем внимание огромного количества любителей острых ощущений. Однако везёт не всем.