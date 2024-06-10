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Поезд выбил смартфон из рук девушки

Поезд выбил смартфон из рук девушки

Автор:
10 июня 2024 08:17
Метки: Видео   люди   паровоз   повезло   поезд   селфи   
907
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В Мексике раритетный паровоз Canadian Pacific 2816, прибывающий к одной из местных станций, едва не покалечил любительницу селфи.

Один из очевидцев запечатлел момент, когда девушка чудом уцелела, но лишилась своего гаджета.

Паровоз Canadian Pacific 2816, более известный как «Императрица», построен в 1930 году. С начала апреля поезд принимает участие в мероприятии «Final Spike Steam Tour», привлекающем внимание огромного количества любителей острых ощущений. Однако везёт не всем.

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Метки: Видео   люди   паровоз   повезло   поезд   селфи   
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12k
Dihydrogen Monoxide 47 минут назад
Ссылка youtu.be
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3k
Ежик 11 минут назад
Что, опять?!)))
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3k
Relost 12 минут назад
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13k
MPEG-8 57 минут назад
Её наверное Аня зовут.
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7k
Отвратительный Мужик Час назад
Хорошо поезд не безмозглую голову выбил . Интересно чем она думала, явно же не головой .
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Себастьян Перейра
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