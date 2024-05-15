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В Подмосковье женщина чуть не попала под поезд

В Подмосковье женщина чуть не попала под поезд

Автор:
15 мая 2024 10:24
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Подмосковье   женщина   люди   повезло   поезд   
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Неосторожная женщина перешла железнодорожные пути перед мчащимся поездом. Лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств она не пострадала.

В считанных сантиметрах от несущегося состава. Слабоумие и отвага!

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Метки: Видео   Подмосковье   женщина   люди   повезло   поезд   
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6  комментариев
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18k
Alex ASK Час назад
Ангел-Хранитель такой


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4k
Евгений 4 минуты назад
Станция Кратово
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994
Takerey 11 минут назад
Летом часто езжу на дачу на электричке, т.к. ходит комфортный экспресс, а муж приезжает раньше - до пробок. И каждый раз толпа народу ломится на красный под поезда. Для меня просто загадка. ПОЧЕМУ???!!!! Семафор горит ну, максимум пару минут. Это стоит твоей жизни? Так еще и пихаются, возмущаются ,что я стою тут, понимаешь ,проход загораживаю пока жду зеленый. Тяга отдельных особей к самовыпиливанию фантастическая.
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22k
КВТИУ-80 Полчаса назад
Большая вероятность ментальные расстройства...
Ну, да ладно...
Вот мне стало интересно, а что значит это
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6k
Smolny Час назад
Тоннельное восприятие реальности, беда.
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3703 поста (3658 в горячем)

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