В Подмосковье женщина чуть не попала под поезд

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Неосторожная женщина перешла железнодорожные пути перед мчащимся поездом. Лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств она не пострадала.
В считанных сантиметрах от несущегося состава. Слабоумие и отвага!
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Ну, да ладно...
Вот мне стало интересно, а что значит это