Поезд едва не сбил неосторожного дедушку

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Пожилой мужчина решил не ждать, пока проедет поезд и рискнул проскочить перед ним. Глупая выходка чуть не стоила ему жизни.
Дедушка рискнул проскочить перед приближающимся поездом и чуть не погиб.
Источник:
АНТИФИШКИ
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