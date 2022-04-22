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Главная > Видео 
Поезд едва не сбил неосторожного дедушку

Поезд едва не сбил неосторожного дедушку

Автор:
22 апреля 2022 13:03
Метки: видео   дедушка   люди   повезло   поезд   слабоумие и отвага   
831
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Пожилой мужчина решил не ждать, пока проедет поезд и рискнул проскочить перед ним. Глупая выходка чуть не стоила ему жизни.
Дедушка рискнул проскочить перед приближающимся поездом и чуть не погиб.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   дедушка   люди   повезло   поезд   слабоумие и отвага   
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17  комментариев
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7k
Завтра всё изменится! 2 часа назад
Как он умудрился дожить до своих лет? Может таким действительно постоянно везёт.
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45k
Олег 17 минут назад
Там и на пирожке водила мог отличиться.
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1k
vijilante Полчаса назад
Вот откуда берутся кирпичи в кабине машиниста !
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321
Просто прохожий 36 минут назад
Дед бухой, старый, выживший из ума...
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58
Alex 39 минут назад
Пи**ц, идиот...
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20k
Егор 51 минуту назад
Плохой охотник, дверцу не открыл.
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21k
KOSTELLO 57 минут назад
Просто дед так запор лечит
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−8
29k
АнтонПолднев Час назад
Автор, у вас ошибки в слове тупой.
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6k
Борис Карабанов Час назад
Разъездились тут!
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6k
Али Ди Час назад
Дункан Маклауд!
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1k
pinbalist Час назад
Там на 7ой секунде ещё один сверхразум
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5k
Mowgley 2 часа назад
Обычно с годами приходит мудрость, но иногда возраст приходит один.
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