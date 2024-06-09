Футбольный фанат хотел выбежать на поле, но сломал ногу

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После завершения матча между «Депортес Копьяпо» и «Коло-Коло» некоторые посетители решили прыгнуть с трибун на поле, чтобы сфотографироваться со своими кумирами.
Удар был настолько сильным, что молодой человек больше не мог двигаться.
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Метки: Видео Спорт сломал ногу фанат футбол футбольный фанат
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