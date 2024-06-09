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Футбольный фанат хотел выбежать на поле, но сломал ногу

Футбольный фанат хотел выбежать на поле, но сломал ногу

Автор:
09 июня 2024 10:55
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Спорт   сломал ногу   фанат   футбол   футбольный фанат   
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После завершения матча между «Депортес Копьяпо» и «Коло-Коло» некоторые посетители решили прыгнуть с трибун на поле, чтобы сфотографироваться со своими кумирами.

Удар был настолько сильным, что молодой человек больше не мог двигаться.


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Метки: Видео   Спорт   сломал ногу   фанат   футбол   футбольный фанат   
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
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