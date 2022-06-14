Запущенный с трибуны стадиона самолётик долетел до ворот

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Во время футбольного матча между сборными Англии и Германии один из болельщиков запустил бумажный самолёт. Приятели молодого человека стали свидетелями продолжительного полёта самолётика с неожиданным финалом.
Болельщик поразил ворота команды англичан бумажным самолётиком.
Источник:
АНТИФИШКИ
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