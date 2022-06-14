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Запущенный с трибуны стадиона самолётик долетел до ворот

Запущенный с трибуны стадиона самолётик долетел до ворот

Автор:
14 июня 2022 08:24
Сообщество : Спорт
Метки: Англия   Германия   Спорт   болельщик   бумажный самолёт   видео   самолёт   фанат   футбол   
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Во время футбольного матча между сборными Англии и Германии один из болельщиков запустил бумажный самолёт. Приятели молодого человека стали свидетелями продолжительного полёта самолётика с неожиданным финалом.
Болельщик поразил ворота команды англичан бумажным самолётиком.

Источник:

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Метки: Англия   Германия   Спорт   болельщик   бумажный самолёт   видео   самолёт   фанат   футбол   
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3  комментария
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14k
ss Час назад
Как мало некоторым надо для счастья...
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2k
Инженер 6 минут назад
моя бабушка бы сказала: "а если бы в глаз?"
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6k
ГГалка 37 минут назад
позитивный ролик) вроде ничего такого, но ребята так радуются) улыбаюсь и я)
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Dobriy drug

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