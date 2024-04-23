Фанаты кинули нож в голову колумбийского футболиста

Фанаты чуть не убили колумбийского футболиста, кинув нож ему в голову. Пабло Сепельини, игрок "Атлетико Насьональ", в матче чемпионата Колумбии против "Индепендьенте Медельин" готовился подавать мяч с углового. Именно в этот момент ему в голову с трибун прилетел нож. К счастью, удар пришёлся рукояткой, а не лезвием. Пабло отделался небольшой раной и шишкой. Главный арбитр заверил его, что до свадьбы заживёт, и продолжил матч после небольшой паузы.

Это не первый подобный случай в колумбийском футболе. Пару лет назад в игрока ФК "Мильонариос" Даниэля Руиса с трибун прилетел скальпель и рассёк ему руку.