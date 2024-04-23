Фанаты кинули нож в голову колумбийского футболиста

В матче чемпионата Колумбии между «Атлетико Насьональ» и «Индепендьенте Медельин» произошёл тревожный инцидент. Футболисту в голову прилетел нож с трибуны.
Фанаты чуть не убили колумбийского футболиста, кинув нож ему в голову. Пабло Сепельини, игрок "Атлетико Насьональ", в матче чемпионата Колумбии против "Индепендьенте Медельин" готовился подавать мяч с углового. Именно в этот момент ему в голову с трибун прилетел нож. К счастью, удар пришёлся рукояткой, а не лезвием. Пабло отделался небольшой раной и шишкой. Главный арбитр заверил его, что до свадьбы заживёт, и продолжил матч после небольшой паузы.
Это не первый подобный случай в колумбийском футболе. Пару лет назад в игрока ФК "Мильонариос" Даниэля Руиса с трибун прилетел скальпель и рассёк ему руку.
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Шла 34-я минута матча США – Колумбия на чемпионате мира 1994, когда защитник колумбийской сборной Андрес Эскобар пытался прервать прострел американца Джона Харкса и случайно срезал мяч в свои ворота. Латиноамериканцы тот матч проиграли и вылетели с турнира, хотя считались теневыми фаворитами и обладали мощным составом.
Спустя 10 дней, в ночь со 2 на 3 июля, в Андреса Эскобара выпустили шесть пуль в его родном городе Медельине.