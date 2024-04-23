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Фанаты кинули нож в голову колумбийского футболиста

Фанаты кинули нож в голову колумбийского футболиста

Автор:
23 апреля 2024 10:41
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Колумбия   Спорт   фанат   футбол   футболист   
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В матче чемпионата Колумбии между «Атлетико Насьональ» и «Индепендьенте Медельин» произошёл тревожный инцидент. Футболисту в голову прилетел нож с трибуны.

Фанаты чуть не убили колумбийского футболиста, кинув нож ему в голову. Пабло Сепельини, игрок "Атлетико Насьональ", в матче чемпионата Колумбии против "Индепендьенте Медельин" готовился подавать мяч с углового. Именно в этот момент ему в голову с трибун прилетел нож. К счастью, удар пришёлся рукояткой, а не лезвием. Пабло отделался небольшой раной и шишкой. Главный арбитр заверил его, что до свадьбы заживёт, и продолжил матч после небольшой паузы.

Это не первый подобный случай в колумбийском футболе. Пару лет назад в игрока ФК "Мильонариос" Даниэля Руиса с трибун прилетел скальпель и рассёк ему руку.

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Метки: Видео   Колумбия   Спорт   фанат   футбол   футболист   
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5  комментариев
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36k
Teodor 55 минут назад
Футбольные фанаты, да и болельщики тоже - не самые интеллектуально одаренные люди, а уж когда в стадо собираются, так вообще трындец.
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223
Евгений Бобр 13 минут назад
Мда..
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520
Arts Sitnikov 52 минуты назад
В Колумбии с футболом все не просто..(((
Шла 34-я минута матча США – Колумбия на чемпионате мира 1994, когда защитник колумбийской сборной Андрес Эскобар пытался прервать прострел американца Джона Харкса и случайно срезал мяч в свои ворота. Латиноамериканцы тот матч проиграли и вылетели с турнира, хотя считались теневыми фаворитами и обладали мощным составом.
Спустя 10 дней, в ночь со 2 на 3 июля, в Андреса Эскобара выпустили шесть пуль в его родном городе Медельине.
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10k
Гвоздь 2 часа назад
виновна вся трибуна - расстрелять!
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3632 поста (3541 в горячем)

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