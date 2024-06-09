Идеальный тайминг: парень запустил воображаемую стрелу в небо

У парня из этого видео были планы попроще, и он просто запустил в небо воображаемую стрелу. Но похоже, что он попал точно в цель, ведь на небосводе тут же раздались раскаты грома. Стрелок явно не рассчитывал на такой результат, что очень четко читается на его восторженно-шокированном выражении лица.