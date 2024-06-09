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Идеальный тайминг: парень запустил воображаемую стрелу в небо

Идеальный тайминг: парень запустил воображаемую стрелу в небо

Автор:
09 июня 2024 09:16
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   воображаемая стрела   забавно   идеально   молния   совпало   тайминг   эпично   
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Каждый из нас порой фантазировал, что он может влиять на природу. Хотя бы для того, чтобы выходные дни выдались теплыми, и можно было бы славно отдохнуть на природе.

У парня из этого видео были планы попроще, и он просто запустил в небо воображаемую стрелу. Но похоже, что он попал точно в цель, ведь на небосводе тут же раздались раскаты грома. Стрелок явно не рассчитывал на такой результат, что очень четко читается на его восторженно-шокированном выражении лица.


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Метки: Видео   воображаемая стрела   забавно   идеально   молния   совпало   тайминг   эпично   
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