Идеальный тайминг: парень запустил воображаемую стрелу в небо

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Каждый из нас порой фантазировал, что он может влиять на природу. Хотя бы для того, чтобы выходные дни выдались теплыми, и можно было бы славно отдохнуть на природе.
У парня из этого видео были планы попроще, и он просто запустил в небо воображаемую стрелу. Но похоже, что он попал точно в цель, ведь на небосводе тут же раздались раскаты грома. Стрелок явно не рассчитывал на такой результат, что очень четко читается на его восторженно-шокированном выражении лица.
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