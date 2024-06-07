В Китае эффектно загорелся предмет, похожий на аккумулятор

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Камера наблюдения, установленная в небольшом помещении, запечатлела момент возгорания предмета, похожего на аккумулятор. Парни залипали в своих телефонах в перерыв от работы, как вдруг раздался хлопок и пошёл дым.
Герои ролика не стали испытывать судьбу и сразу же покинули помещение. И не зря!
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Метки: Видео Китай аккумулятор в мире инцидент происшествие
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