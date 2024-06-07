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В Китае эффектно загорелся предмет, похожий на аккумулятор

В Китае эффектно загорелся предмет, похожий на аккумулятор

Автор:
07 июня 2024 07:40
Метки: Видео   Китай   аккумулятор   в мире   инцидент   происшествие   
1416
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Камера наблюдения, установленная в небольшом помещении, запечатлела момент возгорания предмета, похожего на аккумулятор. Парни залипали в своих телефонах в перерыв от работы, как вдруг раздался хлопок и пошёл дым.

Герои ролика не стали испытывать судьбу и сразу же покинули помещение. И не зря!

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Метки: Видео   Китай   аккумулятор   в мире   инцидент   происшествие   
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5  комментариев
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14k
The Joker 12 минут назад
Классная "дымовушка", вот такую бы в детстве, да в костер, вот была бы потеха
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8k
Николай 17 минут назад
горизонтальный пуск на литиево ионных батареях... все 5 ступеней отработали штатно...
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419
Maikl 45 минут назад
И это жахнул всего один БП .... а если бы вся стойка .... выскочить бы они не успели
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1k
Бэмсяра Час назад
хорошие работники, что сказать, вместо того что бы тушить, убежали подальше, гори оно все синим пламенем)
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324
ankor Бэмсяра Час назад
Жизнь человека дороже любого имущества
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 4007 постов (4006 в горячем)

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