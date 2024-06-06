В Бразилии женщина решила сделать фотографию на фоне прибывающего раритетного туристического поезда и чуть не пострадала. К счастью, её вовремя отогнали.
Туристка проигнорировала гудок паровоза и продолжила позировать для фото. Машинист раритетного состава ногой выпроводил упрямую девицу с путей.
Ранее жительница города Убераба (штат Минас-Жерайс, Бразилия), совершив велопробег с подругами, решила запечатлеть свою персону на фоне поезда, но "перестаралась" и была сбита прибывающим составом. По информации СМИ, экстремалка отделалась лёгкими травмами.
4 июня жительница города Нопала-де-Вильягран (муниципалит Идальго, Мексика), делая селфи, подошла слишком близко к прибывшему из Канады раритетному паровозу и была также сбита. В данном случае всё закончилось печально.
Источник:
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В Мексике женщина решила сделать эффектное селфи на фоне прибывающего поезда, но подошла слишком близко к рельсам.
Так бы можно было выписать смачный подcрaчник.