Ранее жительница города Убераба (штат Минас-Жерайс, Бразилия), совершив велопробег с подругами, решила запечатлеть свою персону на фоне поезда, но "перестаралась" и была сбита прибывающим составом. По информации СМИ, экстремалка отделалась лёгкими травмами.

4 июня жительница города Нопала-де-Вильягран (муниципалит Идальго, Мексика), делая селфи, подошла слишком близко к прибывшему из Канады раритетному паровозу и была также сбита. В данном случае всё закончилось печально.