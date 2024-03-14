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Батя пытается не махать рукой во время разговора

Батя пытается не махать рукой во время разговора

Автор:
14 марта 2024 10:48
Сообщество : Юмор
Метки: Батя   Видео   Прикол   Юмор   магазин   отец   папа   
1547
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Автор видео решил подшутить над своим отцом, который имеет привычку махать рукой во время разговора. Парень предложил не делать это во время посещения магазина. Задача оказалась не из легких.

Миссия невыполнима.

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Метки: Батя   Видео   Прикол   Юмор   магазин   отец   папа   
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6  комментариев
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5k
Отвратительный Мужик Час назад
Батя прикольный.
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11k
GRuslan 3 минуты назад
Да махнул бы уже рукой на это предложение.
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1k
Катрин 17 минут назад
ФИШКИ! ПОБОЛЬШЕ ТАКИХ ВИДОСОВ! Такое удовольствие!!!!!!!!! аааааа
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824
Шурман Полчаса назад
Веселый батя .
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151
Navygator Полчаса назад
Позитивище!! )))
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361
Ви 45 минут назад
Наверное у вас в предках итальянцы. Те вовсе могут разговаривать с закрытым ртом, а вот со связанными руками нет.
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