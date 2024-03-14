Батя пытается не махать рукой во время разговора

1547
1
1
Автор видео решил подшутить над своим отцом, который имеет привычку махать рукой во время разговора. Парень предложил не делать это во время посещения магазина. Задача оказалась не из легких.
Миссия невыполнима.
Источник:
Ссылки по теме:
- Корбен, детка: хозяин нарядил кота в костюм Руби Рода
- Вор подключил украденную Wi-Fi камеру к сети и случайно стал звездой интернета
- Мужчина не смог сдержать эмоций, получив от жены подарок
- По пути на нерест рыбы вынуждены "переходить дорогу"
- 18 объявлений из магазинов, которые больше похожи на проделки комиков и народных шутников
Новости партнёров
реклама