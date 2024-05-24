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Папа спрятался от дочери в неожиданном месте

Папа спрятался от дочери в неожиданном месте

Автор:
24 мая 2024 09:19
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   дети   отец   папа   прятки   
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Одна из самых любимых детских игр – прятки. Дети готовы с удовольствием прятаться от родителей хоть целый день. Однако порой наступает наша очередь прятаться и из-за роста могут возникнуть некоторые трудности. Мужчина оригинально подошёл к решению этой проблемы. Никто не найдёт!

Взрослые сосем не прочь поиграть в различные детские игры, будь то прятки или догонялки. Правда, если они начинают игру, то ни о каких уступках и речи быть не может. И случай из видео — яркий тому пример.

Отец решил поиграть с дочкой в прятки и сделал это максимально оригинально. Он не стал прятаться за шкаф, под кровать или еще какое-либо банальное место. Мужчина забрался на кухонный гарнитур и смотрел, как дочурка в полной растерянности пыталась его найти. Именно так и играют в прятки настоящие профессионалы.

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Метки: Видео   Прикол   дети   отец   папа   прятки   
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920k
А.Берестенко 50 минут назад
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vasilykopkov Минуту назад
Полки на которые он залез не опираются на холодильник, а висят на стене (кроме шкафа в углу). Крепления, да и сама конструкция полок не рассчитаны на такой вес.
Так что есть вероятность, что когда он будет слезать полки рухнут.
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12k
zlopisec 24 минуты назад
Папа так хорошо спрятался, что нашли через 7 лет в другой семье....
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Krasin
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