Папа спрятался от дочери в неожиданном месте

Взрослые сосем не прочь поиграть в различные детские игры, будь то прятки или догонялки. Правда, если они начинают игру, то ни о каких уступках и речи быть не может. И случай из видео — яркий тому пример.

Отец решил поиграть с дочкой в прятки и сделал это максимально оригинально. Он не стал прятаться за шкаф, под кровать или еще какое-либо банальное место. Мужчина забрался на кухонный гарнитур и смотрел, как дочурка в полной растерянности пыталась его найти. Именно так и играют в прятки настоящие профессионалы.