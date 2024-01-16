Отец не сразу заметил, что потерял ребёнка

935
1
1
В Светлогорске мужчина потерял своего ребёнка, когда переходил дорогу. К счастью, с мальчиком ничего не произошло. Спасибо внимательным прохожим и одежде со светоотражающими элементами.
Неужели даже не почувствовал, что санки стали легче? Пользователи сети предположили, что отец ребёнка мог находиться в нетрезвом состоянии.
Источник:
Ссылки по теме:
- С папой веселее и интереснее
- Рукастый отец с отличной силой воли
- Посетитель московского бара ударил ножом оппонента
- Постоянстство: отец круглый год катает сына на качелях
- Сквозь года: снимки папы и дочери за 40 лет
Новости партнёров
реклама