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Отец не сразу заметил, что потерял ребёнка

Отец не сразу заметил, что потерял ребёнка

Автор:
16 января 2024 12:09
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   инцидент   люди   отец   папа   ребёнок   санки   светлогорск   
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В Светлогорске мужчина потерял своего ребёнка, когда переходил дорогу. К счастью, с мальчиком ничего не произошло. Спасибо внимательным прохожим и одежде со светоотражающими элементами.

Неужели даже не почувствовал, что санки стали легче? Пользователи сети предположили, что отец ребёнка мог находиться в нетрезвом состоянии.

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Метки: Видео   инцидент   люди   отец   папа   ребёнок   санки   светлогорск   
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1  комментарий
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Илья Полчаса назад
Во мудак тупорылый .
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Dobriy drug

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