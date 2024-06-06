Попытки кота скинуть вещь со стола

1339
1
1
Все владельцы котиков знают одну простую истину: кошки любят сбрасывать вещи на пол. Пушистый герой видео как раз хотел осуществить нечто подобное, но стол помешал ему.
Такой ты, значит, человек. С гнильцой.
Источник:
Ссылки по теме:
- Мужчина переделал комнату в доме для бездомных котеек
- Кошка довела хозяйку до истерики, решив напасть на огромного паука
- Котяра чудом обманул смерть на проезжей части
- Китайская студентка взяла с собой на пары кота
- Видео: кот Беляш показал всё, что он думает о сметане
Новости партнёров
реклама