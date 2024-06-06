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Сообщество Без кота и жизнь не та 2429 постов • 519 подписчиков подписаться
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Попытки кота скинуть вещь со стола

Попытки кота скинуть вещь со стола

Автор:
06 июня 2024 07:30
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   животные   кот   кошка   привычка   
1339
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Все владельцы котиков знают одну простую истину: кошки любят сбрасывать вещи на пол. Пушистый герой видео как раз хотел осуществить нечто подобное, но стол помешал ему.

Такой ты, значит, человек. С гнильцой.

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Метки: Видео   Прикол   животные   кот   кошка   привычка   
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3  комментария
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11k
goshan_hmc Час назад
Маловатое кино. По этому сюжету можно сериал длиннее Санта Барбары снять!!!
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13k
Гомерчик Час назад
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5k
TOROID Час назад
Когтей то нет
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3719 постов (3634 в горячем)

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