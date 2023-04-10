Богата годами и молода душой

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Старость - это всего лишь дурная привычка, на которую у активных и позитивных людей не хватает времени.
Когда молода душой
Есть ещё порох в пороховницах. Трек в видео: SNAP! - Rhythm Is A Dancer
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Она знает куда их потратить.
непонятно только, почему она с таким душнилой вместе.
Он подыгрывает ей!
По лицу видно, что ему нравится )))
PS А скорее всего мужик просто тоже прикалывается. Все у них хорошо.