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Богата годами и молода душой

Богата годами и молода душой

Автор:
10 апреля 2023 11:36
Метки: видео   возраст   добро   женщина   люди   позитив   
1661
1
1

Старость - это всего лишь дурная привычка, на которую у активных и позитивных людей не хватает времени.

Когда молода⁠⁠ душой

Есть ещё порох в пороховницах. Трек в видео: SNAP! - Rhythm Is A Dancer

Источник:

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Метки: видео   возраст   добро   женщина   люди   позитив   
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14  комментариев
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91k
sapér Vodička 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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25k
Егор Полминуты назад
Ссылка coub.com
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415
Liberman 19 минут назад
30 лет прошло с того, как это было хитом всех тансполов! Старая тусерша)))
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35k
Опаньки Полчаса назад
руки молодые
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415
Liberman Опаньки 16 минут назад
Как ты на таком качестве видео разглядел?
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164
qewret10 Полчаса назад
Бог! Пошли ей лишних 20 лет.
Она знает куда их потратить.
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2k
Vovan Petroff Полчаса назад
Это же вчерашняя бабуля из Нижнего Новгорода! Теперь деда на языковые курсы везёт. Или уже с курсов?
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7k
schmubu 2 часа назад
тётка отжигает.

непонятно только, почему она с таким душнилой вместе.
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