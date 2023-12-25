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Счастье с лапками от Герберта Дикси

Счастье с лапками от Герберта Дикси

Автор:
25 декабря 2023 13:43
Сообщество : Искусство
Метки: Герберт Дикси   Животное   анималистика   гравюра   династия   дирхаунд   искусство   картина   масло   художник   
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Анималистика – направление в искусстве не просто довольно распространённое, а ещё и самое древнее. Но далеко не у всех мастеров получается создавать действительно впечатляющие – трогательные и реалистичные полотна.

Герберт Томас Дикси (14.06.1862 – 20.02.1942) – британский живописец, происхождение которого не оставляло ему возможности выбора. Родные Герберта – отец, дядя и кузен Фрэнк Бернард Дикси, возглавлявший Королевскую академию, были художниками.

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Герберт изучал искусство в столичной школе. После завершения учёбы стал писать, специализируясь в основном на собаках, в частности,  шотландских оленьих борзых – дирхаундах. Но среди работ есть и представители кошачьих – хищники, которых он писал в Лондонском зоопарке.

Многие полотна Дикси написаны с натуры с его собственных питомцев, которых он обожал. Помимо картин маслом автор создавал работы в технике  меццо-тинто ­– разновидность тоновой гравюры на металле глубокой печати, в которой изображение создаётся не линиями и штрихами, а плавными тональными переходами.

Во время войны живописец часто обращался к теме печали, изображая грустных девушек в компании собак. Главной моделью Дикси была британская актриса Глэдис Купер.

В браке с Эллой Крамп у Герберта родились сын и дочь. Морис погиб во время Первой мировой, а Дороти, которая пошла по стопам отца, стала душеприказчицей художника. И после его смерти в 1942 году уничтожила большую часть гравюр в соответствии с завещанием Дикси.

Работы Дикси – картины и гравюры и в наше время не потеряли актуальности и очень популярны среди коллекционеров и любителей собак.

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Метки: Герберт Дикси   Животное   анималистика   гравюра   династия   дирхаунд   искусство   картина   масло   художник   
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2  комментария
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869
Тамара Витальевна 2 часа назад
Собаки и тигры у него получали лучше, чем котятки))))
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Григорий Бабкин Полчаса назад
Дамы с собачками грустны по умолчанию.
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