Счастье с лапками от Герберта Дикси

В браке с Эллой Крамп у Герберта родились сын и дочь. Морис погиб во время Первой мировой, а Дороти, которая пошла по стопам отца, стала душеприказчицей художника. И после его смерти в 1942 году уничтожила большую часть гравюр в соответствии с завещанием Дикси.

Работы Дикси – картины и гравюры и в наше время не потеряли актуальности и очень популярны среди коллекционеров и любителей собак.