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Руки-то помнят: музыкант Дэйв Грол вновь сыграл свою партию в песне «Smells Like Teen Spirit»

Руки-то помнят: музыкант Дэйв Грол вновь сыграл свою партию в песне «Smells Like Teen Spirit» (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 ноября 2021 09:14
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Foo Fighters   Smells Like Teen Spirit   Ynews   видео   дэйв грол   музыка   нирвана   
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Лидер группы Foo Fighters и бывший барабанщик Nirvana Дэйв Грол решил вспомнить молодость и спустя несколько десятков лет вновь исполнил свою партию в песне «Smells Like Teen Spirit». Это произошло на мероприятии, которое было посвящено выпуску книги мемуаров Дэйва «The Storyteller: Tales of Life and Music».
Песня, ставшая гимном поколения!

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Метки: Foo Fighters   Smells Like Teen Spirit   Ynews   видео   дэйв грол   музыка   нирвана   
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3  комментария
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22k
Михаил Сметанкин 15 минут назад
Ну что, тоже покачиваетесь в такт музыки? )))
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Игорь Мищенко 13 минут назад
Ээээээх! Аж мурашки по коже!!!
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