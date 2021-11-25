Руки-то помнят: музыкант Дэйв Грол вновь сыграл свою партию в песне «Smells Like Teen Spirit»

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Лидер группы Foo Fighters и бывший барабанщик Nirvana Дэйв Грол решил вспомнить молодость и спустя несколько десятков лет вновь исполнил свою партию в песне «Smells Like Teen Spirit». Это произошло на мероприятии, которое было посвящено выпуску книги мемуаров Дэйва «The Storyteller: Tales of Life and Music».
Песня, ставшая гимном поколения!
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