Руки-то помнят: музыкант Дэйв Грол вновь сыграл свою партию в песне «Smells Like Teen Spirit»

Лидер группы Foo Fighters и бывший барабанщик Nirvana Дэйв Грол решил вспомнить молодость и спустя несколько десятков лет вновь исполнил свою партию в песне «Smells Like Teen Spirit». Это произошло на мероприятии, которое было посвящено выпуску книги мемуаров Дэйва «The Storyteller: Tales of Life and Music».

Песня, ставшая гимном поколения!