«Ёлочка, гори!»: питерские пожарные водили хоровод вокруг елки

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На проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге автолюбители стали свидетелями необычной сцены. Пожарные вышли из машин и начали водить хоровод вокруг ёлки.
Оказалось, что пожарные из Невского района в свободное от работы время записывали ролик-поздравление для своих коллег и родных ко Дню спасателя и Новому году. День спасателя ежегодно празднуется 27 декабря.
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