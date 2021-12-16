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«Ёлочка, гори!»: питерские пожарные водили хоровод вокруг елки

«Ёлочка, гори!»: питерские пожарные водили хоровод вокруг елки (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 декабря 2021 08:35
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   видео   люди   пожарные   позитив   санкт-петербург   хоровод   
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На проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге автолюбители стали свидетелями необычной сцены. Пожарные вышли из машин и начали водить хоровод вокруг ёлки.
Оказалось, что пожарные из Невского района в свободное от работы время записывали ролик-поздравление для своих коллег и родных ко Дню спасателя и Новому году. День спасателя ежегодно празднуется 27 декабря.

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Метки: Россия   видео   люди   пожарные   позитив   санкт-петербург   хоровод   
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ГГалка 45 минут назад
мило. улыбнуло) спасибо
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Шурман 17 минут назад
А я всегда говорил что на работе лучше не бухать :) . Может быть это у них традиция ?:)
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