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Девушка нашла старые "Киндер сюрпризы" 1998 года

Девушка нашла старые "Киндер сюрпризы" 1998 года

Автор:
31 мая 2024 10:06
Метки: Видео   забавно   игрушкиэ   киндер-сюрприз   милота   находка   шоколадное яйцо   
3915
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1


Представляете, есть люди, которые не просто не съели старые "Киндер сюрпризы", но и решили хранить их 25 лет. Невероятно! Что же в них?

Источник:

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Метки: Видео   забавно   игрушкиэ   киндер-сюрприз   милота   находка   шоколадное яйцо   
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10  комментариев
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1k
surgy 2 часа назад
Раньше крутые были киндеры, до сих где-то хранятся всякие львята и бегемотмки
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12k
Летучий Мыш 52 минуты назад
В 90м привезли в подарок киндер из серии розовая пантера. Я мультик то года через два только увидела
Помню, поразила больше всего яичница, такая маленькая и яркая деталь))
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3k
Дмитрий Час назад
Игрушки в современных киндерах упростили и удешевили. Я в детстве был в восторге от сборных моделек болидов формулы 1. Не понимал, почему все перлись по серии бегемотов, считал это "девчачьими" игрушек. Сейчас иногда покупаю племянникам и дочке, а игрушки в них уж слишком плоские. Детям не интересно.
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31k
Aqueronte Час назад
Видимо эти игрушки стали слишком дороги или слишком сложные для детей и последние лет 15 там суют всякое говно.
Мой ребёнок практически никогда не просил Киндер, не нравятся ему новые тупые игрушки. Хотя в аэропорту мы покупали серию, посвящённую авиации, там качественные игрушки, самолеты. Но тоже несборные.
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
если их сейчас выпускают до сих пор..там небось всякая ЛГБТшная тематика..единороги с радугами и прочее..
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333
ilavev ☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
Выпускают, но как ни странно ничего подобного там нет, все те же игрушки в разобранном виде, конструкторы. Особой разницы не заметил. Я бы даже сказал тоже самое.
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1k
DuckTales 2 часа назад
Когда-то там были крутые игрушки
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Anarasius
  • Дата регистрации: 09.09.2013
  • 3902 поста (3757 в горячем)

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