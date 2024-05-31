Девушка нашла старые "Киндер сюрпризы" 1998 года

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Представляете, есть люди, которые не просто не съели старые "Киндер сюрпризы", но и решили хранить их 25 лет. Невероятно! Что же в них?
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Мой ребёнок практически никогда не просил Киндер, не нравятся ему новые тупые игрушки. Хотя в аэропорту мы покупали серию, посвящённую авиации, там качественные игрушки, самолеты. Но тоже несборные.