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Пернатый помощник геймера

Пернатый помощник геймера

Автор:
24 мая 2024 10:15
Сообщество : Животные
Метки: Видео   геймер   животные   забавно   игра   попугай   птицы   
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Парень научил своего попугая стрелять по команде в игре PUBG. Теперь игроку проще двигаться и целиться на смартфоне.

Геймер научил своего попугая стрелять по команде.

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Метки: Видео   геймер   животные   забавно   игра   попугай   птицы   
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
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