Пернатый помощник геймера

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Парень научил своего попугая стрелять по команде в игре PUBG. Теперь игроку проще двигаться и целиться на смартфоне.
Геймер научил своего попугая стрелять по команде.
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