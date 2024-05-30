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Близкая встреча с жирафом

Близкая встреча с жирафом

Автор:
30 мая 2024 08:44
Сообщество : Животные
Метки: Видео   в мире   встреча   животные   жираф   позитив   
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Велосипедист встретил жирафа во время прогулки. Знакомый парня запечатлел близкую встречу с любопытным животным.

Хотя встречи с дикими животными могут быть чрезвычайно опасными, многие люди все равно о них мечтают. И порой их мечты сбываются. Например, парень из этого видео встретил во время прогулки жирафа, который сразу же заинтересовался человеком.

Несмотря на то, что жирафы — мирные травоядные животные, парень, увидев перед собой огромное существо с длиннющей шеей и ногами, ненадолго замер. И правильно сделал. При встрече с диким животным, даже с потенциально безопасным, лучше не делать резких движений и не издавать громких звуков.

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Метки: Видео   в мире   встреча   животные   жираф   позитив   
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Антон 49 минут назад
Прикольно!
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837
Freude 4 секунды назад
Милота.
Но встреча с бегемотом была бы куда более увлекательнее. Запомнилась бы на все 5 последних минут жизни
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3299 постов (3235 в горячем)

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