Близкая встреча с жирафом

Велосипедист встретил жирафа во время прогулки. Знакомый парня запечатлел близкую встречу с любопытным животным.
Хотя встречи с дикими животными могут быть чрезвычайно опасными, многие люди все равно о них мечтают. И порой их мечты сбываются. Например, парень из этого видео встретил во время прогулки жирафа, который сразу же заинтересовался человеком.
Несмотря на то, что жирафы — мирные травоядные животные, парень, увидев перед собой огромное существо с длиннющей шеей и ногами, ненадолго замер. И правильно сделал. При встрече с диким животным, даже с потенциально безопасным, лучше не делать резких движений и не издавать громких звуков.
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Но встреча с бегемотом была бы куда более увлекательнее. Запомнилась бы на все 5 последних минут жизни