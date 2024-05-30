Близкая встреча с жирафом

Хотя встречи с дикими животными могут быть чрезвычайно опасными, многие люди все равно о них мечтают. И порой их мечты сбываются. Например, парень из этого видео встретил во время прогулки жирафа, который сразу же заинтересовался человеком.

Несмотря на то, что жирафы — мирные травоядные животные, парень, увидев перед собой огромное существо с длиннющей шеей и ногами, ненадолго замер. И правильно сделал. При встрече с диким животным, даже с потенциально безопасным, лучше не делать резких движений и не издавать громких звуков.