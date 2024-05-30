Обезьяна не захотела питаться правильно

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Толстенькую обезьянку попытались посадить на правильное питание. Вот как выглядела её реакция на предложенную еду
Сами такое ешьте
Обезьяне предложили правильное питание и вот что из этого вышло.
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Перед отъездом на Мальдивы с семьёю в отпуск звонит соседу.
-Братан,выручай!На вот тебе мартыху,приследи за нею дней 20.Памперсов оставляю с запасом,ничего тебе не запачкает.Не норовистая,не приставучая.Вот тебе бабла за заботу,а вот ей на жратву.Единственное что-в жратве она привередливая.Лопает она только питахайю и манго с бананами.Ездить придётся в центр,в "Эволюция".Экзотика только там продаётся.
Сосед согласился.Но всё время,пока был невольной "нянькой" мартыхану-кормил его исключительно овсяной кашей.
Чему тот к удивлению был безмерно рад и сжирал всё до последней ложки,прося добавки.
Хозяин тварюги,глядя на развалившееся на диване животное с пузом как у беременной тройней на сносях-
-Братан!Я сколько тебе должен?!?!