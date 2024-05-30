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Обезьяна не захотела питаться правильно

Обезьяна не захотела питаться правильно

Автор:
30 мая 2024 07:34
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Еда   Прикол   Реакция   животные   обезьяна   правильное питание   
1408
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Толстенькую обезьянку попытались посадить на правильное питание. Вот как выглядела её реакция на предложенную еду

Сами такое ешьте

Обезьяне предложили правильное питание и вот что из этого вышло.

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Метки: Видео   Еда   Прикол   Реакция   животные   обезьяна   правильное питание   
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12  комментариев
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149k
parallax 53 минуты назад
Подержать голодной недельку и всё умнёт за обе щеки.
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25
First-and-nine 16 секунд назад
Правильное питание по версии одной обезьяны не подходит другой.
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8k
a6m5 11 минут назад
Просто дайте обезьяне банан, и не выйопывайтесь.
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5k
foggen2 13 минут назад
Вспомнился полуанекдот-полубайка.Когда один из разбогатевших стремительно и быстро "бизнесменов" приобрёл себе в качестве домашнего питомца мартышку.
Перед отъездом на Мальдивы с семьёю в отпуск звонит соседу.
-Братан,выручай!На вот тебе мартыху,приследи за нею дней 20.Памперсов оставляю с запасом,ничего тебе не запачкает.Не норовистая,не приставучая.Вот тебе бабла за заботу,а вот ей на жратву.Единственное что-в жратве она привередливая.Лопает она только питахайю и манго с бананами.Ездить придётся в центр,в "Эволюция".Экзотика только там продаётся.
Сосед согласился.Но всё время,пока был невольной "нянькой" мартыхану-кормил его исключительно овсяной кашей.
Чему тот к удивлению был безмерно рад и сжирал всё до последней ложки,прося добавки.
Хозяин тварюги,глядя на развалившееся на диване животное с пузом как у беременной тройней на сносях-
-Братан!Я сколько тебе должен?!?!
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6k
Наталья 20 минут назад
короче, жрать не чего
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4k
просто Дмитрий 21 минуту назад
Это похлже на то, как приматы из Трибалтийских вымиратов с продуктами из России и Белоруссии (по крайней мере , публично) . Но когда проголодаются... Но это уже совсем другая история
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6k
sumrаknn 24 минуты назад
это я в холодильнике
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7k
Отвратительный Мужик Полчаса назад
Милаха
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9k
perekrestok 51 минуту назад
Это пока не проголодалась. Через пол дня все сметет!
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40k
russger 51 минуту назад
Знала бы она цену на креветки, не отказывалась бы
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3k
Carex Час назад
Котлет с пюрекой добавитьи мазика и будет съедобно
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Себастьян Перейра
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