Щенок напугал своих приятелей

Щенок "подшутил" над своими приятелями. Пока они что-то внимательно высматривали в окне, он подкрался сзади и громка залаял.
Как и мы, наши любимые пушистики любят разыгрывать своих друзей и приятелей. Особенно сильно им нравится незаметно подкрадываться и пугать, как, например, сделал щенок из этого видео.
Пока его приятели что-то очень внимательно высматривали в окне, он решил их немного напугать. Щенок стал подкрадываться к песелям, и, дождавшись удобного момента, залаял. Пушистики испугалась, но вместо ответной атаки начали сверлить взглядом своего хозяина, допустившего такое поведение их сородича.
Источник:
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