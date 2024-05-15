Щенок напугал своих приятелей

Как и мы, наши любимые пушистики любят разыгрывать своих друзей и приятелей. Особенно сильно им нравится незаметно подкрадываться и пугать, как, например, сделал щенок из этого видео.

Пока его приятели что-то очень внимательно высматривали в окне, он решил их немного напугать. Щенок стал подкрадываться к песелям, и, дождавшись удобного момента, залаял. Пушистики испугалась, но вместо ответной атаки начали сверлить взглядом своего хозяина, допустившего такое поведение их сородича.