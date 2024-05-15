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Щенок напугал своих приятелей

Щенок напугал своих приятелей

Автор:
15 мая 2024 07:20
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Пёс   животные   собака   щенок   
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Щенок "подшутил" над своими приятелями. Пока они что-то внимательно высматривали в окне, он подкрался сзади и громка залаял.

Как и мы, наши любимые пушистики любят разыгрывать своих друзей и приятелей. Особенно сильно им нравится незаметно подкрадываться и пугать, как, например, сделал щенок из этого видео.

Пока его приятели что-то очень внимательно высматривали в окне, он решил их немного напугать. Щенок стал подкрадываться к песелям, и, дождавшись удобного момента, залаял. Пушистики испугалась, но вместо ответной атаки начали сверлить взглядом своего хозяина, допустившего такое поведение их сородича.

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Метки: Видео   Прикол   Пёс   животные   собака   щенок   
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3  комментария
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12k
Дмитрий Час назад
Х.....я какая то. Собачка просто залаяла. Больше постов. Кошечка замяукала. Рыбка поплыла. Воробей зачирикал. И т.д.....Есть где разгуляться.
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5k
Наталья Час назад
"Что это с ним?" - как бы спрашивают его товарищи у хозяина)
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3642 поста (3611 в горячем)

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