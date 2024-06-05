Кот, воспитанный енотами

1611
1
1
С кем поведешься, от того и наберешься», — гласит народная мудрость. Похоже, что этот котик вырос в семье енотов. Посмотрите, как он ест свой корм.
Какой-то странный енот
Источник:
Ссылки по теме:
- В Подмосковье беспризорный енот ограбил дом
- Беспардонный енот украл рыбу у маленького рыболова
- Мужчина спас любопытного енота, шея которого запуталась в брезенте
- Шкодливые животные, которым не бывает скучно
- Мужчина установил камеру на заднем дворе, чтобы заснять пушистых гостей
Новости партнёров
реклама