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Сообщество Без кота и жизнь не та 2428 постов • 519 подписчиков подписаться
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Кот, воспитанный енотами

Кот, воспитанный енотами

Автор:
05 июня 2024 07:19
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   енот   животные   корм   кот   кошка   
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С кем поведешься, от того и наберешься», — гласит народная мудрость. Похоже, что этот котик вырос в семье енотов. Посмотрите, как он ест свой корм.

Какой-то странный енот

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Метки: Видео   Прикол   енот   животные   корм   кот   кошка   
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3  комментария
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17k
Kostick Час назад
миска глубокая и узкая, ширина должна позволять не касаться вибриссами стенок.
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9k
perekrestok Полчаса назад
Котику виднее как и что есть.
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51k
Максим Т. Час назад
Еще глубже миску поставь.
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Себастьян Перейра
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