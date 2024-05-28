Один обычный день из жизни шлагбаума

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Сначала самокатчик врезался в шлагбаум, потеряв при этом телефон. Затем семья пыталась проехать через сломанный шлагбаум и разбила лобовое стекло.
Как вишенка на торте - прохожий, который забрал потерянный самокатчиком телефон.
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