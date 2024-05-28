FISHKINET
Сообщество Юмор 18909 постов • 3689 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор
Один обычный день из жизни шлагбаума

Один обычный день из жизни шлагбаума

Автор:
28 мая 2024 09:06
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Телефон   Юмор   забавно   люди   что там происходит   шлагбаум   
1819
1
1

Сначала самокатчик врезался в шлагбаум, потеряв при этом телефон. Затем семья пыталась проехать через сломанный шлагбаум и разбила лобовое стекло.

Как вишенка на торте - прохожий, который забрал потерянный самокатчиком телефон.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Видео   Телефон   Юмор   забавно   люди   что там происходит   шлагбаум   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1
Iosif Stalin 2 часа назад
Ха ха ха, столько идиотов в одном месте я давно не видел. Кто знает где это место, что-бы его стороной объезжать :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Сергей Попов 13 минут назад
Никто там не разбил лобовое стекло. Максимум - царапина будет на стекле.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
МихА 20 минут назад
Электросамокатчик это диагноз. Бабы конечно удивили,,, ну хоть мозгов хватило телефон не брать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Отвратительный Мужик 57 минут назад
Деревня дураков .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Твоя совесть
  • Дата регистрации: 09.10.2018
  • 288 постов (277 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

77805



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
15 дизайнеров, заслуживающих аплодисментов за свою креативность
15 дизайнеров, заслуживающих аплодисментов за свою креативность
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Гомеопатия - между альтерантивой и доказательностью
Гомеопатия - между альтерантивой и доказательностью
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
До слёз

Лучшие демотиваторы
Обед!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#машина#автомобили#кот#Реакция#авто аварии#забавно#дети#полиция
#в мире#история#интересно#Прикол#аварии#позитив#ДТП#Россия#собака#фильм
#животные#Юмор#автомир#факты#кошка#драка#интересное#школа#кино#Разное
Гомеопатия - между альтерантивой и доказательностью Гомеопатия - между альтерантивой и доказательностью Встреча невнимательного курьера со шлагбаумом Встреча невнимательного курьера со шлагбаумом Невнимательный велосипедист не заметил шлагбаум Невнимательный велосипедист не заметил шлагбаум Девушка решила пройти под шлагбаумом словно танцор лимбо, но что-то пошло не так Девушка решила пройти под шлагбаумом словно танцор лимбо, но что-то пошло не так Гражданин Франции протаранил шлагбаум на границе Польши, чтобы попасть в Россию Гражданин Франции протаранил шлагбаум на границе Польши, чтобы попасть в Россию Откуда берётся это Биомусор?! Откуда берётся это Биомусор?!

На что жалуетесь?

Вернуться