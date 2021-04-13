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Невнимательный велосипедист не заметил шлагбаум

Невнимательный велосипедист не заметил шлагбаум (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 апреля 2021 09:01
Метки: Велосипедист   авария   видео   невнимательность   шлагбаум   
215
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1
Опущенный шлагбаум "наказал" велосипедиста за его невнимательность. Задумывавшийся о чем-то мужчина не заметил препятствие на своем пути и врезался в него.

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Метки: Велосипедист   авария   видео   невнимательность   шлагбаум   
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9  комментариев
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36k
dima423 Час назад
вот так же они и в машины въезжают долбайопы
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370
crush 2 минуты назад
он думал, что это финиш и ленточка)))
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11k
Хью́берт 7 минут назад
Шлагбаум тоже не заметил велосипедиста.
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32k
Nefrion 43 минуты назад
Таки лучше впилиться в шлагбаум, чем попасть под поезд.
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6k
Игорь 53 минуты назад
КАК?
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8k
Владимир Игорь Полчаса назад
Просто ) На дорожных велосипедах естественная позиция головы вниз и чуть вперед. Смотреть далеко вперед, если устал, уже сложнее. Ну и может задумался )
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2k
Frank Borman 55 минут назад
Вопрос: как можно узнать философа на велосипеде?
Ответ: философ все время думает о высоких материях. Бац! - и врезался башкой в шлагбаум. Шлагбаум то расположен низко, он его не заметил.
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540
накладчик в угол 59 минут назад
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27k
Acu900 Час назад
Летят две вороны. Одна говорит:
- Здесь где-то должен быть шлагбаум-баум-баум...
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