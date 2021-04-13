Невнимательный велосипедист не заметил шлагбаум

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Опущенный шлагбаум "наказал" велосипедиста за его невнимательность. Задумывавшийся о чем-то мужчина не заметил препятствие на своем пути и врезался в него.
Вижу цель, не вижу преград!
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Ответ: философ все время думает о высоких материях. Бац! - и врезался башкой в шлагбаум. Шлагбаум то расположен низко, он его не заметил.
- Здесь где-то должен быть шлагбаум-баум-баум...