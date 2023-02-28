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Неприятный сюрприз для мужчины, тренировавшегося на беговой дорожке

Неприятный сюрприз для мужчины, тренировавшегося на беговой дорожке

Автор:
28 февраля 2023 09:58
Метки: Спорт   беговая дорожка   в мире   видео   дети   люди   неудача   тренировка   фейл   
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Камера наблюдения, установленная в тренажёрном зале, запечатлела поклонника здорового образа жизни, который занимался на беговой дорожке. Вскоре мужчина был вынужден ненадолго прервать свою тренировку. Всему виной девочка, решившая поиграть рядом с фитболом.

Юная посетительница тренажёрного зала продемонстрировала неожиданный способ освободить беговую дорожку.

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Метки: Спорт   беговая дорожка   в мире   видео   дети   люди   неудача   тренировка   фейл   
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1  комментарий
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zlopisec 13 минут назад
В детдоме теперь народ подкалывать будет....
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Дмитрий

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