Неприятный сюрприз для мужчины, тренировавшегося на беговой дорожке

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Камера наблюдения, установленная в тренажёрном зале, запечатлела поклонника здорового образа жизни, который занимался на беговой дорожке. Вскоре мужчина был вынужден ненадолго прервать свою тренировку. Всему виной девочка, решившая поиграть рядом с фитболом.
Юная посетительница тренажёрного зала продемонстрировала неожиданный способ освободить беговую дорожку.
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Метки: Спорт беговая дорожка в мире видео дети люди неудача тренировка фейл
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