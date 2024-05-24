Забавная история от бабушки, которой 100 лет 

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Столетняя бабушка радуется жизни и продолжает путешествовать Она решила поделиться историей, как из-за своего возраста она недавно столкнулась с неожиданной трудностью при регистрации на рейс.
Женщина проживает своё второе детство.
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