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Забавная история от бабушки, которой 100 лет&nbsp;

Забавная история от бабушки, которой 100 лет 

Автор:
24 мая 2024 07:35
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   бабушка   возраст   история   регистрация   рейс   
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Столетняя бабушка радуется жизни и продолжает путешествовать Она решила поделиться историей, как из-за своего возраста она недавно столкнулась с неожиданной трудностью при регистрации на рейс.

Женщина проживает своё второе детство.

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Метки: Видео   бабушка   возраст   история   регистрация   рейс   
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
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