В Приморье алкаш справил нужду на дверь подъезда и был избит жильцом дома

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Пьяному мужчине сильно захотелось в туалет. Подойдя к входной двери, маргинал стал опорожняться как раз в тот момент, когда на улицу выходил молодой человек с мусором в руках.
Он сделал пьянчуге замечание, на что тот невнятно пробормотал и остался возле мокрого места преступления, чем разозлил парня. Местный житель подлетел и с ноги ударил мужчину, который упал от толчка.
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