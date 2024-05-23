В Приморье алкаш справил нужду на дверь подъезда и был избит жильцом дома

Альтернатива бумажной книге, которая всегда под рукой

Посетителя московской кофейни не пустили в туалет и он решил "отомстить", помочившись прямо на...

Жители дома устроили небольшую свалку из-за заклинившей дверцы мусоропровода

В Новосибирске мужчина справил нужду на автомобиль, который был припаркован прямо у подъезда

Подозрительные личности в подъезде дома в Москве

В Москве мужчина отправил знакомого в нокаут, довез до дома и оставил у подъезда