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В Приморье алкаш справил нужду на дверь подъезда и был избит жильцом дома

В Приморье алкаш справил нужду на дверь подъезда и был избит жильцом дома

Автор:
23 мая 2024 10:12
Метки: Алкаш   Видео   Приморье   подъезд   справил нужду   удра   
1198
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Пьяному мужчине сильно захотелось в туалет. Подойдя к входной двери, маргинал стал опорожняться как раз в тот момент, когда на улицу выходил молодой человек с мусором в руках.

Он сделал пьянчуге замечание, на что тот невнятно пробормотал и остался возле мокрого места преступления, чем разозлил парня. Местный житель подлетел и с ноги ударил мужчину, который упал от толчка.

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Метки: Алкаш   Видео   Приморье   подъезд   справил нужду   удра   
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14  комментариев
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3k
Ультратрахуил Час назад
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12k
DumDum 6 минут назад
"Избил" - слишком сильное слово.
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11k
SuperTroll Полчаса назад
Мужик красава. Главное, чтобы теперь "писающий мальчик" из себя жертву не строил в полиции...
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1k
DuckTales 38 минут назад
И нажил себе проблем к сожалению .
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7k
Отвратительный Мужик 44 минуты назад
Такое избиение мы одобряем
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9k
Antonium Час назад
Правильно сделал. С быдлом по-другому не получается.
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79k
Viktor Час назад
Мало, не поймёт!
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Anarasius
  • Дата регистрации: 09.09.2013
  • 3895 постов (3752 в горячем)

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