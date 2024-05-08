В Москве мужчина отправил знакомого в нокаут, довез до дома и оставил у подъезда

В Москве мужчина ударил знакомого, после чего тот потерял сознание. Агрессор довез потерпевшего на такси до дома и оставил без сознания у подъезда.
Пресс-служба прокуратуры Москвы сообщает:
«Около кафе на ул. 2-я Хуторская между двумя знакомыми возник словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник умышленно нанес своему оппоненту один удар рукой в лицо, причинив тяжкий вред его здоровью. После этого фигурант вместе с другом занесли находящегося без сознания 67-летнего пострадавшего в кафе, а затем вызвали такси и довезли дома, где оставили около подъезда
Савеловская межрайонная прокуратура контролирует привлечение 65-летнего обвиняемого к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)».
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