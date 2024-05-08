В Москве мужчина отправил знакомого в нокаут, довез до дома и оставил у подъезда

Пресс-служба прокуратуры Москвы сообщает:

«Около кафе на ул. 2-я Хуторская между двумя знакомыми возник словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник умышленно нанес своему оппоненту один удар рукой в лицо, причинив тяжкий вред его здоровью. После этого фигурант вместе с другом занесли находящегося без сознания 67-летнего пострадавшего в кафе, а затем вызвали такси и довезли дома, где оставили около подъезда

Савеловская межрайонная прокуратура контролирует привлечение 65-летнего обвиняемого к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)».