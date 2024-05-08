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В Москве мужчина отправил знакомого в нокаут, довез до дома и оставил у подъезда

В Москве мужчина отправил знакомого в нокаут, довез до дома и оставил у подъезда

Автор:
08 мая 2024 12:32
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Москва   инцидент   люди   нокаут   подъезд   
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В Москве мужчина ударил знакомого, после чего тот потерял сознание. Агрессор довез потерпевшего на такси до дома и оставил без сознания у подъезда.

Пресс-служба прокуратуры Москвы сообщает:

«Около кафе на ул. 2-я Хуторская между двумя знакомыми возник словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник умышленно нанес своему оппоненту один удар рукой в лицо, причинив тяжкий вред его здоровью. После этого фигурант вместе с другом занесли находящегося без сознания 67-летнего пострадавшего в кафе, а затем вызвали такси и довезли дома, где оставили около подъезда

Савеловская межрайонная прокуратура контролирует привлечение 65-летнего обвиняемого к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)».

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Метки: Видео   Москва   инцидент   люди   нокаут   подъезд   
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62k
turyst 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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JawaRocker Час назад
Старики-разбойники...
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кот базилий 2 часа назад
Пьяного деда мастерски вырубил, Цзю отдыхает.
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player50057 Teodor 41 минуту назад
Да и лапами он махал на [мат] чисто, дед видать в какашу прям был
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3946 постов (3940 в горячем)

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