FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1111 постов • 47 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
Посетителя московской кофейни не пустили в туалет и он решил "отомстить", помочившись прямо на пол у кассы

Посетителя московской кофейни не пустили в туалет и он решил "отомстить", помочившись прямо на пол у кассы

Автор:
11 января 2024 10:55
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   в мире   конфликт   люди   неадекват   справил нужду   туалет   
1883
1
1

Мужчина зашел в заведение и нагло требовал, чтобы его провели в туалет. Работница отказала, после чего молодой человек справил нужду прямо у стойки.

Вот и поговорили!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   в мире   конфликт   люди   неадекват   справил нужду   туалет   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
58k
dima423 2 часа назад
Чето тема не раскрыта... заявление в полицию написано? дело о хулиганстве возбуждено? зассанец найден, задержан?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
2k
Сергей Викторович 5 минут назад
В этом плане мне нравится как в германии. Ты там можешь зайти в любое кафе, спросить где туалет. Тебе обязательно покажут. просто на выходе оставляешь 1-2 евро. Шикарно. Не надо строить по всему городу общественные уборные, кафешкам какой-никакой доп доход, ну и человеку не надо носится в поисках туалета.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
575
Дмитрий Базурин 53 минуты назад
Было у меня подобное, на трассе на АЗС не было туалета:
- можно в туалет?
- у нас нету туалета!
- а вы куда ходите?
- у нас туалет только для сотрудников!
- ну ок!
Зашел за здание и нассал на их заднюю дверь!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Lexx 2 часа назад
А если бы он не "нагло требовал", а вежливо попросил, его прям так и пустили бы в сортир. Ага...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Babangdida 2 часа назад
Ну бывает, может не мог дальше терпеть... Штрафануть его как следует и назначить 15 смен чистильщиком привокзальных туалетов или санитаром в больницу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
МихА 2 часа назад
Хорошо что он какать не хотел
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
pynh 2 часа назад
а чо, нельзя зайти в кафе поссать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Olxi

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1080890



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Весёлые картинки
Весёлые картинки
15 изображений, которые покажут новые грани мира
15 изображений, которые покажут новые грани мира
Набирающие популярность в сообществах
Что за странные часы в сериале «Бандитский Петербург»? Все просто!
Что за странные часы в сериале «Бандитский Петербург»? Все просто!
Нейросеть показала, кем бы работали миллиардеры, если бы были обычными людьми
Нейросеть показала, кем бы работали миллиардеры, если бы были обычными людьми
Только 5 пациентам из 100 удается преодолеть рубеж в этой страшной болезни
Только 5 пациентам из 100 удается преодолеть рубеж в этой страшной болезни
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Косточку проглотил

Лучшие демотиваторы
Этим больше не наливать

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#машина#люди#аварии#США#фильм#подборка#забавно#Ynews
#животные#автомобили#Юмор#факты#ДТП#авто аварии#шоу бизнес#Еда#знаменитости#история
#интересно#автомир#Прикол#интересное#кино#Автовсячина#позитив#кот#Китай#милота
Только 5 пациентам из 100 удается преодолеть рубеж в этой страшной болезни Только 5 пациентам из 100 удается преодолеть рубеж в этой страшной болезни Неадекватная женщина решила попробовать автолюбителя на вкус Неадекватная женщина решила попробовать автолюбителя на вкус Неожиданный финал уличной драки Неожиданный финал уличной драки Двое пьяных парней прицепились к бойцу Двое пьяных парней прицепились к бойцу Конфликт детей перерос в драку взрослых во дворе Конфликт детей перерос в драку взрослых во дворе Случайность или хитрый план? Падение мужчины в Техасе Случайность или хитрый план? Падение мужчины в Техасе

На что жалуетесь?

Вернуться