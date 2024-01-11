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Мужчина зашел в заведение и нагло требовал, чтобы его провели в туалет. Работница отказала, после чего молодой человек справил нужду прямо у стойки.
Вот и поговорили!
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- можно в туалет?
- у нас нету туалета!
- а вы куда ходите?
- у нас туалет только для сотрудников!
- ну ок!
Зашел за здание и нассал на их заднюю дверь!
1. Теремок не единственное заведение в городе. (не думал, что туда ещё ходят)
2. Зайдите в любой "ресторан быстрого питания" и там будет доступный туалет.
3. Я действительно несколько раз заходил во вполне себе приличные кафе и просил воспользоваться уборной. Отмечу, что ни разу не отказали. Но самое главное, я не писал про все, а лишь про большинство. Что не исключает ситуаций как Теремке.
Так что следите за своими словами и обвинениями. Зачем быть пустословом?
"Посетителя московской кофейни не пустили в туалет и он решил "отомстить", помочившись прямо на пол у кассы"
(ты гадишь в каждом посте, причём всё время не в тему - тебя явно мучает комплекс неполноценности, хочешь поговорить об этом?)