Такого спасателя самого спасать надо

FISHKINET
Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне 17 животных, любви которых хватит на весь мир 17 животных, любви которых хватит на весь мир Подростки сняли коттедж на&nbsp;выходные и&nbsp;разгромили его Подростки сняли коттедж на выходные и разгромили его Запуск дрона закончился неудачей Запуск дрона закончился неудачей Просто гифки, всякие и&nbsp;разные Просто гифки, всякие и разные Умерла актриса Анастасия Заворотнюк Умерла актриса Анастасия Заворотнюк «Готовь яму, мы тебя закопаем»: преподаватель медуниверситета в Иваново осудил девушку, пришедшую на занятие в хиджабе и ему посыпались угрозы «Готовь яму, мы тебя закопаем»: преподаватель медуниверситета в... «Стоп, путаны!»: из-за угроз в адрес участниц конкурс красоты «Миссис Россия — BRICS» перенесли из Дербента в Москву «Стоп, путаны!»: из-за угроз в адрес участниц конкурс красоты... «Мы же в России живём, а не в Америке»: депутат Милонов призвал запретить женщинам ходить по улице без нижнего белья «Мы же в России живём, а не в Америке»: депутат Милонов призвал... Дети на электросамокате столкнулись с велосипедистом Дети на электросамокате столкнулись с велосипедистом 13 пар знаменитостей, которые расстались так давно, что их романы сегодня кажутся шуткой 13 пар знаменитостей, которые расстались так давно, что их романы... Трагическая история одной фотографии Трагическая история одной фотографии Самокатчикам-нарушителям сильно увеличили штрафы Самокатчикам-нарушителям сильно увеличили штрафы В Самарской области трое зумеров чуть не сгорели заживо из-за игр с электрическим проводом В Самарской области трое зумеров чуть не сгорели заживо из-за игр... Мир по ту сторону воды Мир по ту сторону воды Семью, которая наедалась в ресторанах и убегала без оплаты, поймали с поличным Семью, которая наедалась в ресторанах и убегала без оплаты,... 3 сестры взбунтовались против строгих запретов религиозной семьи и ушли в секс-индустрию 3 сестры взбунтовались против строгих запретов религиозной семьи и... Мужчина поставил подростков на колени, чтобы их побил его сын Мужчина поставил подростков на колени, чтобы их побил его сын Роскошный пентхаус в небоскребе Нью-Йорка Роскошный пентхаус в небоскребе Нью-Йорка
Главная > Видео
Такого спасателя самого спасать надо

Такого спасателя самого спасать надо

Автор:
31 мая 2024 07:49
Метки: Видео   Китай   Спасение   инцидент   люди   неудача   спасатель   фейл   
1250
1
1

Не всегда спасение потенциальных самоубийц заканчивается удачно. Этот спасатель пытался затащить женщину в здание, но удача в тот день была не на его стороне.

Хочется верить, что её внизу всё-таки поймали.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Видео   Китай   Спасение   инцидент   люди   неудача   спасатель   фейл   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
293
Дмитрий Час назад
Чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3680 постов (3649 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

668063



Другие посты автора
Популярное
Супруга новосибирского депутата прилюдно оскорбила родной город
Супруга новосибирского депутата прилюдно оскорбила родной город
«Это не право, а обязанность»: российских работодателей хотят заставить платить нормальную зарплату своим сотрудникам
«Это не право, а обязанность»: российских работодателей хотят заставить платить...
Набирающие популярность
Как Пётр I подсадил Россию на табак
Как Пётр I подсадил Россию на табак
Феноменальный Александр Николаевич Волков
Феноменальный Александр Николаевич Волков
Максимум чистоты, минимум хлопот: робопылесос Roidmi EVE MAX
Максимум чистоты, минимум хлопот: робопылесос Roidmi EVE MAX
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
До слёз

Лучшие демотиваторы
Обед!

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#автомобили#животные#ДТП#Автовсячина#интересное#инцидент#США#убийство#кошка
#фото#автомир#история#Прикол#дети#интересно#новости#фильм#Еда#Китай
#машина#люди#аварии#авто аварии#нападение#Юмор#позитив#кино#депутат#конфликт
Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне Женщина неприятно удивила своего мужа, когда закрыла за ним дверь Женщина неприятно удивила своего мужа, когда закрыла за ним дверь Нарочно не придумаешь: парень случайно утопил телефон знакомой в супе&nbsp; Нарочно не придумаешь: парень случайно утопил телефон знакомой в супе  Тренировку пришлось прервать из-за падения одной из участниц Тренировку пришлось прервать из-за падения одной из участниц Индиец не разъехался с трактором и оказался в канаве Индиец не разъехался с трактором и оказался в канаве Мерзкий тип вылил масло на лестницу в тренажёрном зале Мерзкий тип вылил масло на лестницу в тренажёрном зале

На что жалуетесь?

Вернуться