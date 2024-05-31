Такого спасателя самого спасать надо

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Не всегда спасение потенциальных самоубийц заканчивается удачно. Этот спасатель пытался затащить женщину в здание, но удача в тот день была не на его стороне.
Хочется верить, что её внизу всё-таки поймали.
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