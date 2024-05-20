В Чили собака перебежала трассу во время гонки

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Любители гонок, собравшиеся на мероприятии в Чили, стали свидетелями необычного инцидента. Бесстрашная собака перебежала трассу перед несущимися автомобилями.
Любители гонок, организованных в Чили, стали свидетелями пересечения опасного участка трассы бесстрашным четвероногим зверем. Бездомное животное перебежало магистраль прямо перед несущимися со скоростью порядка 200 км/ч автомобилями. Один из любителей гоночных соревнований запечатлел драматичный момент на камеру мобильного телефона.
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