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В Чили собака перебежала трассу во время гонки

В Чили собака перебежала трассу во время гонки

Автор:
20 мая 2024 07:56
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   Чили   гонки   повезло   собака   
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Любители гонок, собравшиеся на мероприятии в Чили, стали свидетелями необычного инцидента. Бесстрашная собака перебежала трассу перед несущимися автомобилями.

Любители гонок, организованных в Чили, стали свидетелями пересечения опасного участка трассы бесстрашным четвероногим зверем. Бездомное животное перебежало магистраль прямо перед несущимися со скоростью порядка 200 км/ч автомобилями. Один из любителей гоночных соревнований запечатлел драматичный момент на камеру мобильного телефона.

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Метки: Видео   Пёс   Чили   гонки   повезло   собака   
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Егор 20 минут назад
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surgy 11 минут назад
Безмятежность наивысшего уровня!
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Echo 13 минут назад
Трезвость и расчет
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3275 постов (3216 в горячем)

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