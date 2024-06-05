Маленький комок ненависти

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Хозяйка собаки показала, как питомец кушает колбасу. Лучше бы не показывала...
Лёля сегодня не в духе
А какое у вас отношение к подобным псам, которых в шутку называют "пробниками собак"?
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А потом будут рассказывать что она просто так укусила, я ни чего не делала.....
Я её называю - собака сутулая.
Теща тоже меня любит, но не так сильно...
а тут спокойно поесть не дают, хренофоном в морду тычут ..