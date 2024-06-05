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Маленький комок ненависти

Маленький комок ненависти

Автор:
05 июня 2024 12:34
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   Реакция   животные   колбаса   собака   
1023
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1

Хозяйка собаки показала, как питомец кушает колбасу. Лучше бы не показывала...

Лёля сегодня не в духе

А какое у вас отношение к подобным псам, которых в шутку называют "пробниками собак"?

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Метки: Видео   Пёс   Реакция   животные   колбаса   собака   
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15  комментариев
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6k
Наталья 47 минут назад
отношение резко негативное. смысла существования этого истеричного и больного на сквозь животного - нет
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2k
Женя Женя78 4 минуты назад
это мерзкое создание так себя ведёт из за того, что оператор жрать мешает))
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17k
Типа граф 4 минуты назад
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12k
Юрий 4 минуты назад
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1k
tonic_guru 8 минут назад
А не фиг лезть если собака ест....
А потом будут рассказывать что она просто так укусила, я ни чего не делала.....
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99k
Доктор Джонс 11 минут назад
У моей тещи тоже чихуа.хуень, любит меня, что обоссывается от радости.
Я её называю - собака сутулая.
Теща тоже меня любит, но не так сильно...
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1k
Graboid 18 минут назад
животина - голодная, возможно у нее что то болит или беспокоит ..
а тут спокойно поесть не дают, хренофоном в морду тычут ..
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3k
Ультратрахуил Полчаса назад
На самом интересном месте оборвалось
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28k
сеньор Леонсио Полчаса назад
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11k
SuperTroll 37 минут назад
Тупые, безмозглые крысотвари, которые тявкают нон-стопом весь день и достают соседей
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16k
Александр 39 минут назад
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26k
Федор 45 минут назад
У сестры жены, такое же недоразумение. Я его называю "два кило ненависти", если что то ей не понравится, фсё)) хана)) истерика бесконечна))
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3741 пост (3701 в горячем)

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