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Лига реслинга для карликов

Лига реслинга для карликов

Автор:
20 мая 2024 10:34
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   США   в мире   карлик   необычно   реслинг   
1042
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В США существует лига реслинга, в которой состоят только карлики. Она называется соответствующе — Micro Wrestling. Теперь вы видели немного больше.

Чего только не придумают.

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Метки: Видео   США   в мире   карлик   необычно   реслинг   
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7  комментариев
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8k
Харон ( Χάρων) 2 часа назад
Клоуны...
Да простят меня ковёрные.
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18k
Nikita 7 минут назад
Веселей цирка
Поржать над "эмоциями" рестлеров и угарнуть с эмоций зрителей, которые думают, что это взаправду

Ссылка www.youtube.com
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55k
Aleksandr 19 минут назад
Смеяться над ними-это просто мелочно...
Надо быть выше подобных развлечений!
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22k
КВТИУ-80 2 часа назад
Даешь (в развитии самой демократичной демократии) Гейевый реслинговый цирк!
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Себастьян Перейра
  • 3226 постов (3111 в горячем)

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