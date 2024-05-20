Лига реслинга для карликов

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В США существует лига реслинга, в которой состоят только карлики. Она называется соответствующе — Micro Wrestling. Теперь вы видели немного больше.
Чего только не придумают.
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Да простят меня ковёрные.
Я вообще не понимаю людей, которые на него ходят, да ещё за кого-то там "болеют"...
Надо быть выше подобных развлечений!