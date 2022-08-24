И выпил, и закусил: фанат бейсбола использовал сосиску в качестве трубочки

Вы когда-нибудь пробовали пиво со вкусом сосиски? Один из зрителей запечатлел любителя бейсбола, который использовал сосиску из хот-дога в качестве трубочки. Он проделал отверстие в мясном изделии и начал потягивать через него пиво.

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Как много вопросов и как мало ответов Он: Дорогая, мои вкусы очень специфичны.

Она: Что ты имеешь в виду?

Он: ...