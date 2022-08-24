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Сообщество Жизнь в США 867 постов • 243 подписчика подписаться
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И выпил, и закусил: фанат бейсбола использовал сосиску в качестве трубочки

И выпил, и закусил: фанат бейсбола использовал сосиску в качестве трубочки

Автор:
24 августа 2022 12:37
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   Спорт   бейсбол   в мире   видео   люди   необычно   пиво   сосиска   хот-дог   
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Вы когда-нибудь пробовали пиво со вкусом сосиски? Один из зрителей запечатлел любителя бейсбола, который использовал сосиску из хот-дога в качестве трубочки. Он проделал отверстие в мясном изделии и начал потягивать через него пиво.

Как много вопросов и как мало ответов

Он: Дорогая, мои вкусы очень специфичны.
Она: Что ты имеешь в виду?
Он: ...

Источник:

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Метки: США   Спорт   бейсбол   в мире   видео   люди   необычно   пиво   сосиска   хот-дог   
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4  комментария
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1k
Оксид Бетона 50 минут назад
а смысл?
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4k
iovan2011 36 минут назад
Не по понятиям все это
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8k
Б.Касторский 43 минуты назад
В Канаде выпускают водку на беконе, в Москве повальный бум на "настойки" с различными вкусами от ириски, ага, конфета, до того же бекона. Разные вкусы у людей, которые нормальным людям не слишком близки. Так что пьет? Да пусть. Его право, его пиво.
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Alex Chebrikov

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