И выпил, и закусил: фанат бейсбола использовал сосиску в качестве трубочки

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Вы когда-нибудь пробовали пиво со вкусом сосиски? Один из зрителей запечатлел любителя бейсбола, который использовал сосиску из хот-дога в качестве трубочки. Он проделал отверстие в мясном изделии и начал потягивать через него пиво.
Как много вопросов и как мало ответов
Он: Дорогая, мои вкусы очень специфичны.
Она: Что ты имеешь в виду?
Он: ...
Она: Что ты имеешь в виду?
Он: ...
Источник:
АНТИФИШКИ
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