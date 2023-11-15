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Прогулка модели по красной дорожке с неожиданным финалом

Прогулка модели по красной дорожке с неожиданным финалом

Автор:
15 ноября 2023 08:41
Метки: Видео   США   в мире   красная дорожка   мероприятие   модель   необычно   
1182
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В Нью-Джерси женщина прошлась по красной ковровой дорожке на мероприятии, организованном в честь её друга.

Такую концовку вы явно не ожидали

На видео женщина подходит к своему другу-модельеру Вернесту Муру. Позже она призналась, что это "дефиле" было одной из самых сложных вещей, что ей приходилось делать.

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Метки: Видео   США   в мире   красная дорожка   мероприятие   модель   необычно   
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5  комментариев
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40k
Fat boy slim is * in a heaven Час назад
Модель человека даже к гробу не может подойти без кривляний
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3k
Алекс Чебурашкин 4 минуты назад
что это за мужик в юбке
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
16k
14k
Иван 41 минуту назад
Однозначно, минус. Автор, ладно, эти пиндосские кондомы утратили человеческий облик, но ТЫ нахрена тащишь эту погань сюда?
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5k
Наталья 52 минуты назад
Мда
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