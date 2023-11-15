Прогулка модели по красной дорожке с неожиданным финалом

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В Нью-Джерси женщина прошлась по красной ковровой дорожке на мероприятии, организованном в честь её друга.
Такую концовку вы явно не ожидали
На видео женщина подходит к своему другу-модельеру Вернесту Муру. Позже она призналась, что это "дефиле" было одной из самых сложных вещей, что ей приходилось делать.
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