Озорные медвежата решили поиграть на дереве и случайно сломали его

859
1
1
В Нюрбинском улусе Якутии местным жителям удалось запечатлеть в лесу забавную сцену. Три медвежонка в ходе игры решили залезть на верхушку деревца. Итогом подобного развлечения стало поваленное дерево.
Дерево не выдержало трёх непоседливых медвежат.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Как мурчат довольные медвежата
- Внезапная встреча мужчины с медведицей и медвежатами
- Любопытный медвежонок снял уникальное видео в заповеднике
- Осиротевшему медвежонку нашли новую маму
- Медвежата обнаружили гамак и решили покачаться
Новости партнёров