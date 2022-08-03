FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 12595 постов • 1328 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Озорные медвежата решили поиграть на дереве и случайно сломали его

Озорные медвежата решили поиграть на дереве и случайно сломали его

Автор:
03 августа 2022 08:42
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   медведи   медвежата   медвежонок   якутия   
859
1
1
В Нюрбинском улусе Якутии местным жителям удалось запечатлеть в лесу забавную сцену. Три медвежонка в ходе игры решили залезть на верхушку деревца. Итогом подобного развлечения стало поваленное дерево.
Дерево не выдержало трёх непоседливых медвежат.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: видео   животные   медведи   медвежата   медвежонок   якутия   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
58k
Александр 46 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
7k
Борис Карабанов 3 минуты назад
Прокуратурой начата проверка. Подать сюда начальников Росприроднадзора и Минсельхоза! Почему не обеспечили безопасность в лесу?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Лесли 🥰 Полчаса назад
Безобразие! Где их мать, почему не следит за детьми?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
alexis 36 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

930403



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Фото из прошлого. "За кадром 2"
Фото из прошлого. "За кадром 2"
Российский боец UFC Сергей Павлович нокаутировал американца Деррика Льюиса, который перед схваткой оскорбил весь русский народ
Российский боец UFC Сергей Павлович нокаутировал американца Деррика Льюиса, который...
Набирающие популярность в сообществах
Северное и Южное Бутово. Как изменились районы за последние годы
Северное и Южное Бутово. Как изменились районы за последние годы
"Последнее китайское предупреждение"
"Последнее китайское предупреждение"
Nothing Phone (1) разобрали и проверили на ремонтопригодность (видео)
Nothing Phone (1) разобрали и проверили на ремонтопригодность (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень жизненно

Лучшие демотиваторы
Евгений Онегин в кратком изложении

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#картинки#факты#Приколы#кино#забавно#маразм#наука#автомир
#Юмор#прикол#позитив#улыбнуло#аварии#авто аварии#сарказм#автомобили#сатира#природа
#интересно#в мире#люди#подборка#дтп#история#фотографии#комментарии#смешно#смех
Nothing Phone (1) разобрали и проверили на ремонтопригодность (видео) Nothing Phone (1) разобрали и проверили на ремонтопригодность (видео) Медвежата обнаружили гамак и решили покачаться Медвежата обнаружили гамак и решили покачаться Осиротевшему медвежонку нашли новую маму Осиротевшему медвежонку нашли новую маму Медвежата решили покачаться в гамаке Медвежата решили покачаться в гамаке Любопытный медвежонок снял уникальное видео в заповеднике Любопытный медвежонок снял уникальное видео в заповеднике Как мурчат довольные медвежата Как мурчат довольные медвежата

На что жалуетесь?

Вернуться