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Кот стащил еду у сородичей

Кот стащил еду у сородичей

Автор:
14 марта 2024 07:09
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Еда   животные   кот   котёнок   кража   
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Молодой и дерзкий кот оставил своих сородичей голодными. Голодный зверь проявил настойчивость и похитил еду у них из-под носа.

В нашем мире нужно уметь вертеться и быть очень упорным, чтобы выжить. Котик из этого видео точно знает об этом. Это можно увидеть по тому, как он решил стащить еду сразу у нескольких котов, которые превосходили его по размеру.

Небольшой котик не побоялся ни количества, ни размеров, успев даже несколько раз получить от более крупных сородичей, но не оставил попыток. И все-таки в конце концов его упорство воздалось ему вкусным обедом.

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Метки: Видео   Еда   животные   кот   котёнок   кража   
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