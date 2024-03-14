Кот стащил еду у сородичей

В нашем мире нужно уметь вертеться и быть очень упорным, чтобы выжить. Котик из этого видео точно знает об этом. Это можно увидеть по тому, как он решил стащить еду сразу у нескольких котов, которые превосходили его по размеру.

Небольшой котик не побоялся ни количества, ни размеров, успев даже несколько раз получить от более крупных сородичей, но не оставил попыток. И все-таки в конце концов его упорство воздалось ему вкусным обедом.