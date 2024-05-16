В России забили один из самых быстрых голов в истории

Прощай, эпоха

Крестики-нолики на футбольной тренировке

Стабильность — признак мастерства

В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

Криштиану Роналду не попал с метра в открытый угол ворот

Футболист заставил партнера по команде симулировать, а затем ударил его