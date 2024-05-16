FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 3627 постов • 450 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Спорт
В России забили один из самых быстрых голов в истории

В России забили один из самых быстрых голов в истории

Автор:
16 мая 2024 10:27
Сообщество : Спорт
Метки: Россия   Спорт   гол   интресно   футбол   футболист   
2951
1
1

В матче Второй лиги России между пятигорским "Машук-КМВ" и дзержинским "Химиком" был забит один из самых быстрых голов в истории футбола. Полузащитник футбольного клуба "Машука-КМВ" Николай Иванов ударил по мячу с центра поля.

Футболисту потребовалось около трех секунд, чтобы открыть счет. Самым же быстрым голом в истории считают мяч британца Райана Холла. Спортсмен похожим образом открыл счет за 2,31 секунды.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Россия   Спорт   гол   интресно   футбол   футболист   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15
александр 57 минут назад
Неплохо бы проверить игроков обеих команд (особенно вратаря) на ставочки) Какой был коэффициент на гол на первой минуте?
P.S. Удар конечно получился красивый.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
ai.degtyarev Час назад
Ну понятно что против солнца вратарь. он тупо не увидел мяча.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
345
Абвгд Еёжзиклмн ai.degtyarev Полчаса назад
Солнце светит совсем в другую сторону.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
345
Абвгд Еёжзиклмн Оксид Бетона 13 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
226
Rozario Час назад
должен же быть "розыгрыш" мяча, как минимум двое должны коснуться до удара в ворота.
есть спецы ? засчитают ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3676 постов (3585 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

633188



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Реаниматолог о смерти
Реаниматолог о смерти
Сборная России по киберспорту отказалась выступать на чемпионате мира без национального флага
Сборная России по киберспорту отказалась выступать на чемпионате мира без...
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 12 мая
Мемы из соцсетей. Свежак за 12 мая
Недовольные довольствием. История Инвергордонского мятежа
Недовольные довольствием. История Инвергордонского мятежа
Прощай, эпоха
Прощай, эпоха
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 11 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#автомир#история#полиция#забавно#кино#новости#США#екатеринбург
#люди#машина#Прикол#Юмор#факты#аварии#Автовсячина#истории#кот#Спорт
#в мире#автомобили#интересно#интересное#ДТП#авто аварии#фильм#Китай#дети#Реакция
Прощай, эпоха Прощай, эпоха Крестики-нолики на футбольной тренировке Крестики-нолики на футбольной тренировке Стабильность — признак мастерства Стабильность — признак мастерства В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Криштиану Роналду не попал с&nbsp;метра в&nbsp;открытый угол ворот Криштиану Роналду не попал с метра в открытый угол ворот Футболист заставил партнера по команде симулировать, а затем ударил его Футболист заставил партнера по команде симулировать, а затем ударил его

На что жалуетесь?

Вернуться