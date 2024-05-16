В России забили один из самых быстрых голов в истории

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В матче Второй лиги России между пятигорским "Машук-КМВ" и дзержинским "Химиком" был забит один из самых быстрых голов в истории футбола. Полузащитник футбольного клуба "Машука-КМВ" Николай Иванов ударил по мячу с центра поля.
Футболисту потребовалось около трех секунд, чтобы открыть счет. Самым же быстрым голом в истории считают мяч британца Райана Холла. Спортсмен похожим образом открыл счет за 2,31 секунды.
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P.S. Удар конечно получился красивый.
есть спецы ? засчитают ?
Несколько лет назад вроде отменили обязательный розыгрыш в центральном круге 2мя игроки