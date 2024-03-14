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Футболист заставил партнера по команде симулировать, а затем ударил его

Футболист заставил партнера по команде симулировать, а затем ударил его

Автор:
14 марта 2024 14:08
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Спорт   Узбекистан   инцидент   симуляция   футбол   футболист   
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Необычный инцидент произошёл во время встречи команд «Андижан» и «Бунёдкор» в рамках чемпионата по футболу Узбекистана. Игрок «Бунёдкора» специально ударил соперника ногой в плечо. Судья заметил это и тут же показал красную карточку. Футболист «Андижана» оказался возмущён тем, что пострадавший партнёр по команде не начал симулировать. Он решил взять в свои руки и повалил одноклубника на газон.

Когда игрок «Андижана» наконец увидел, что сопернику дали красную, он ударить лежачего партнера ногой в спину. За свой поступок футболист «Андижана» не получил никакой карточки.

Позже стало известно, что профессиональная футбольная лига Узбекистана внесёт на Дисциплинарный комитет вопрос о наказании спортсмена за неспортивное поведение.

К слову, матч между «Андижаном» и «Бунедкором» завершился победой первых со счётом 5:1.

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Метки: Видео   Спорт   Узбекистан   инцидент   симуляция   футбол   футболист   
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4  комментария
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5k
Отвратительный Мужик 50 минут назад
Клоуны
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39k
АнтонПолднев 5 минут назад
Ударил?! Кто там кого ударил? Я чёт не увидел.
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2k
Damvrot Hohlam 39 минут назад
конченые
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16k
Александр 48 минут назад
Показали обезьянам футбол, форму выдали, правила объяснили, а мяч, по ходу, забыли...
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Alex Chebrikov

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