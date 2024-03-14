Футболист заставил партнера по команде симулировать, а затем ударил его

Когда игрок «Андижана» наконец увидел, что сопернику дали красную, он ударить лежачего партнера ногой в спину. За свой поступок футболист «Андижана» не получил никакой карточки.

Позже стало известно, что профессиональная футбольная лига Узбекистана внесёт на Дисциплинарный комитет вопрос о наказании спортсмена за неспортивное поведение.

К слову, матч между «Андижаном» и «Бунедкором» завершился победой первых со счётом 5:1.