Футболист заставил партнера по команде симулировать, а затем ударил его

Необычный инцидент произошёл во время встречи команд «Андижан» и «Бунёдкор» в рамках чемпионата по футболу Узбекистана. Игрок «Бунёдкора» специально ударил соперника ногой в плечо. Судья заметил это и тут же показал красную карточку. Футболист «Андижана» оказался возмущён тем, что пострадавший партнёр по команде не начал симулировать. Он решил взять в свои руки и повалил одноклубника на газон.
Когда игрок «Андижана» наконец увидел, что сопернику дали красную, он ударить лежачего партнера ногой в спину. За свой поступок футболист «Андижана» не получил никакой карточки.
Позже стало известно, что профессиональная футбольная лига Узбекистана внесёт на Дисциплинарный комитет вопрос о наказании спортсмена за неспортивное поведение.
К слову, матч между «Андижаном» и «Бунедкором» завершился победой первых со счётом 5:1.
Источник:
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