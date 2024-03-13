Криштиану Роналду не попал с метра в открытый угол ворот

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Во время матча в Азиатской Лиге Чемпионов португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду допустил досаднейший промах. Футболист не забил гол, находясь к воротам практически в упор.
Претендент на промах года
На 61-й минуте при счёте 2:2 у Роналду появился шанс вывести свою команду вперёд. Однако футболист умудрился не попасть в створ ворот практически в упор.
В итоге саудовский «Аль‑Наср» с Криштиану Роналду проиграл «Аль‑Аину» из ОАЭ по пенальти.
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