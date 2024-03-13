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Криштиану Роналду не попал с&nbsp;метра в&nbsp;открытый угол ворот

Криштиану Роналду не попал с метра в открытый угол ворот

Автор:
13 марта 2024 07:44
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Криштиану Роналду   Спорт   промах   футбол   футболист   
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Во время матча в Азиатской Лиге Чемпионов португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду допустил досаднейший промах. Футболист не забил гол, находясь к воротам практически в упор.

Претендент на промах года

На 61-й минуте при счёте 2:2 у Роналду появился шанс вывести свою команду вперёд. Однако футболист умудрился не попасть в створ ворот практически в упор.

В итоге саудовский «Аль‑Наср» с Криштиану Роналду проиграл «Аль‑Аину» из ОАЭ по пенальти.

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Метки: Видео   Криштиану Роналду   Спорт   промах   футбол   футболист   
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6  комментариев
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8k
Alex Час назад
"Менять тебя пора, совсем мышей не ловишь."
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2k
Igor Grishaev 2 минуты назад
«Рука Бога» помешала забить
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8k
perekrestok 14 минут назад
Штраф ему в размере месячного оклада. И минус призовые за месяц. Не нравится он мне - пижон он и в футболе пижон.
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−10
ruslan d Полчаса назад
Ну бывает , мячик то круглый ...
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25k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Ссылка coub.com
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141k
parallax 2 часа назад
Акелла промахнулся.
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Себастьян Перейра

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