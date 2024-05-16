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Забавная утиная клавиатура

Забавная утиная клавиатура

Автор:
16 мая 2024 08:11
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   клавиатура   необычно   птицы   утка   
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Необычная клавиатура с уточками, которые начинает крякать во время набора текста. Чего только не придумают.

В борьбе за покупателя многие компании идут на самые смелые и порой даже немного безумные вещи. Создают абсолютно странные предметы гардероба, аксессуары, блюда и многое другое. И игровая и компьютерная индустрия не стала исключением из этого правила.

Задумывались вы когда-нибудь, что ваша клавиатура слишком скучная? Нет ни подсветки, ни ярких цветов, ни других интересных новшеств. Если да, тогда вещь из видео именно для вас. Правда, ничего вышеперечисленного у нее тоже нет. Зато здесь вместо привычных клавиш уточки, которые при нажатии издают соответствующий звук. Неудивительно, что это чудо вызвало восторг в Сети. Такую клавиатуру не стыдно и домой купить, и в офис.

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Метки: Видео   Прикол   клавиатура   необычно   птицы   утка   
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Едондер пуп 42 минуты назад
Надоест в первый же день)
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3673 поста (3585 в горячем)

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