Забавная утиная клавиатура

В борьбе за покупателя многие компании идут на самые смелые и порой даже немного безумные вещи. Создают абсолютно странные предметы гардероба, аксессуары, блюда и многое другое. И игровая и компьютерная индустрия не стала исключением из этого правила.

Задумывались вы когда-нибудь, что ваша клавиатура слишком скучная? Нет ни подсветки, ни ярких цветов, ни других интересных новшеств. Если да, тогда вещь из видео именно для вас. Правда, ничего вышеперечисленного у нее тоже нет. Зато здесь вместо привычных клавиш уточки, которые при нажатии издают соответствующий звук. Неудивительно, что это чудо вызвало восторг в Сети. Такую клавиатуру не стыдно и домой купить, и в офис.