Пенсионер с деликатной проблемой удивил медиков и сапёров

Врачи, работающие в отделении скорой помощи больницы Тулона (Франция), признаются, что время от времени имеют дело с пациентами, у которых в заднем проходе застрял посторонний предмет. Но этот 88-летний мужчина всё равно сумел удивить даже видавших виды медиков. В его теле обнаружился артиллерийский снаряд времён Первой мировой войны. Тут уж речь шла не только о помощи дедушке, но и о безопасности окружающих.



В больнице немедленно началась эвакуация, плюс в отделение прибыли сапёры. Они немного разрядили обстановку, заявив, что угроза взрыва практически нулевая — снаряд является коллекционной вещью и безопасен.