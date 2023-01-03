Пенсионер с деликатной проблемой удивил медиков и сапёров

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88-летний француз смог удивить даже видавших виды медиков. Из заднего прохода пенсионера извлекли снаряд времён Первой мировой войны.
Врачи, работающие в отделении скорой помощи больницы Тулона (Франция), признаются, что время от времени имеют дело с пациентами, у которых в заднем проходе застрял посторонний предмет. Но этот 88-летний мужчина всё равно сумел удивить даже видавших виды медиков. В его теле обнаружился артиллерийский снаряд времён Первой мировой войны. Тут уж речь шла не только о помощи дедушке, но и о безопасности окружающих.
В больнице немедленно началась эвакуация, плюс в отделение прибыли сапёры. Они немного разрядили обстановку, заявив, что угроза взрыва практически нулевая — снаряд является коллекционной вещью и безопасен.
В больнице немедленно началась эвакуация, плюс в отделение прибыли сапёры. Они немного разрядили обстановку, заявив, что угроза взрыва практически нулевая — снаряд является коллекционной вещью и безопасен.
После такого обнадёживающего сообщения медики приступили к своим обязанностям. Правда, предмет (длина которого составляла около 20 сантиметров, а диаметр — около 5 сантиметров) не удалось извлечь тем же путём, которым он попал в задний проход. Хирургам пришлось разрезать брюшную полость мужчины.
Известно, что пациент неплохо себя чувствует после всех пережитых волнений — как своих, так и тех, что он доставил окружающим.
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