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Пенсионер с деликатной проблемой удивил медиков и сапёров

Пенсионер с деликатной проблемой удивил медиков и сапёров

Автор:
03 января 2023 10:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Прикол   Францифя   в мире   видео   необычно   пенсионер   снаряд   
442
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88-летний француз смог удивить даже видавших виды медиков. Из заднего прохода пенсионера извлекли снаряд времён Первой мировой войны.

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Метки: Прикол   Францифя   в мире   видео   необычно   пенсионер   снаряд   
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10  комментариев
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1k
Lexx Полчаса назад
Его надо в американское правительство. Там любят старых идиотов.
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52k
smakido 9 минут назад
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12k
Denissg 12 минут назад
Битва на Сомме. Осень. Слякоть. Бежал, согнувшись, по окопу. Снаряд стоял на дне окопа. Поскользнулся...
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32k
ACU900 19 минут назад
Наверное дедуля пришел в пункт где металлы принимают, думал деньгу заработать. А ему сказали "можешь себе это в жопу засунуть". Вот он и засунул
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17k
сеньор Леонсио 39 минут назад
Эхо войны!
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4k
Николаевич 40 минут назад
пенсионер проказник
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127
gh0st 46 минут назад
Сколько ж сумасшедших на свете
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140k
Виктор Апрель 54 минуты назад
Видимо, опять засовывали, второй раз здесь извлекают
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4k
iovan2011 55 минут назад
Французская рулетка.
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