FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Фабрика идей 1699 постов • 610 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Фабрика идей
Лодочный моторчик для размешивания

Лодочный моторчик для размешивания

Автор:
21 мая 2024 08:12
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Видео   Прикол   гаджет   кофе   мотор   необычно   
1117
1
1

Миниатюрный лодочный мотор для размешивания молока в кофе. Забавный гаджет, облегчающий утреннюю рутину.

По утрам нам лень делать вообще все. Желательно, чтобы кто-то за нас почистил зубы, сходил в душ и собрался на работу. Поэтому гаджеты, облегчающие эту утреннюю рутину, заслуживают отдельного места на пъедестале.

Вот почему лодочный мотор для размешивания молока в кофе нужен каждому, кто пьет напиток еще спящим. Здесь не нужны никакие лишние телодвижения — моторчик сделает все за вас.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фабрика идей"
Метки: Видео   Прикол   гаджет   кофе   мотор   необычно   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Харон ( Χάρων) 2 часа назад
Т.е. найти моторчик, прицепить на чашку, завести его проще, чем поболтать ложечкой?????
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
12k
DumDum 20 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
zlopisec 43 минуты назад
Рекламный прикол видимо, а моторы хорошие....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Владимир 2 часа назад
Забавная финтифлушка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3652 поста (3616 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

666088



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Отечественные ученые разработали гель для восстановления костей
Отечественные ученые разработали гель для восстановления костей
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
Илон Маск утверждает, что шахматы будут «решены» в течение 10 лет
Илон Маск утверждает, что шахматы будут «решены» в течение 10 лет
Защитный строй: первый российский антивирус c ИИ не потребует обновлений
Защитный строй: первый российский антивирус c ИИ не потребует обновлений
Фиксируйте все моменты дороги
Фиксируйте все моменты дороги
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Красота!

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#Прикол#машина#США#забавно#полиция#аварии#ДТП#авто аварии#Китай
#фото#люди#автомобили#история#собака#кот#Пёс#кино#СССР#Реакция
#животные#интересно#автомир#кошка#Юмор#фильм#необычно#факты#Разное#истории
Самый дешевый складной смартфон Blackview HERO 10 Самый дешевый складной смартфон Blackview HERO 10 Кондитер удовлетворил необычную просьбу клиента Кондитер удовлетворил необычную просьбу клиента Необычный посетитель кинотеатра Необычный посетитель кинотеатра Кот отведал пенку утреннего капучино Кот отведал пенку утреннего капучино Работник кафе со своеобразным чувством юмора Работник кафе со своеобразным чувством юмора Стаканчик ароматного кофе Стаканчик ароматного кофе

На что жалуетесь?

Вернуться