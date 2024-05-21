Лодочный моторчик для размешивания

По утрам нам лень делать вообще все. Желательно, чтобы кто-то за нас почистил зубы, сходил в душ и собрался на работу. Поэтому гаджеты, облегчающие эту утреннюю рутину, заслуживают отдельного места на пъедестале.

Вот почему лодочный мотор для размешивания молока в кофе нужен каждому, кто пьет напиток еще спящим. Здесь не нужны никакие лишние телодвижения — моторчик сделает все за вас.