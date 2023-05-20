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Спасение утки с утятами, которые заблудились в каменных джунглях

Спасение утки с утятами, которые заблудились в каменных джунглях

Автор:
20 мая 2023 10:52
Сообщество : Животные
Метки: видео   милота   парк   птицы   спасение   утка   утята   фото   
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Жители Парнаса сегодня полдня спасали данную утку с утятами, которая заблудилась в каменных джунглях на Рубцова. Операция увенчалась успехом

В центре спасения птиц «Сирин» в таком случае посоветовали накинуть на утку плед, упаковать в коробку вместе с ее бандой и отнести на пруд. Осуществить эту идею на Парнасе пытались долго: месторасположение утки было нестабильным.

Но всё получилось: пернатых поймали и отнесли в парк.

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Метки: видео   милота   парк   птицы   спасение   утка   утята   фото   
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2  комментария
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Александр Маслов Час назад
...Кто меня в природный парк периодически носил бы из тех самых бетонных секций...
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Димка Смола/67 Полчаса назад
Живу в Смоленске, возле Рославльского шоссе перед кольцом, кто местный поймет, так вот там в овраге болото, и утки частенько с выводком переходили дорогу .... все останавливались и ждали, но нашелся один муТак который подавил их, так вот ему обещали морду набить и машину спалить на куй.... Интересно настигла карма выродка или нет
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