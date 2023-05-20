Спасение утки с утятами, которые заблудились в каменных джунглях

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Жители Парнаса сегодня полдня спасали данную утку с утятами, которая заблудилась в каменных джунглях на Рубцова. Операция увенчалась успехом
В центре спасения птиц «Сирин» в таком случае посоветовали накинуть на утку плед, упаковать в коробку вместе с ее бандой и отнести на пруд. Осуществить эту идею на Парнасе пытались долго: месторасположение утки было нестабильным.
Но всё получилось: пернатых поймали и отнесли в парк.
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