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Эффектная работа оператора

Эффектная работа оператора

Автор:
30 мая 2024 07:45
Сообщество : Кино
Метки: Баскетбол   Видео   в мире   оператор   сериал   съемка   
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Оператор на коньках снимает сцену сериала о юных баскетболистах. Приятно посмотреть на работу профессионала.

Тот самый момент, когда работа оператора завораживает⁠⁠.

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Метки: Баскетбол   Видео   в мире   оператор   сериал   съемка   
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1  комментарий
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russger 11 минут назад
Сразу вспомнил шутку про передачи о выживании от Беар Гриллса:

Оператор делает то же самое, только ещё с тяжёлой камерой в руках
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3297 постов (3235 в горячем)

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