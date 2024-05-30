Эффектная работа оператора

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Оператор на коньках снимает сцену сериала о юных баскетболистах. Приятно посмотреть на работу профессионала.
Тот самый момент, когда работа оператора завораживает.
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Оператор делает то же самое, только ещё с тяжёлой камерой в руках