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Женщины-ангелы открыли огромную ракету

Женщины-ангелы открыли огромную ракету

Автор:
13 мая 2024 09:53
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Краснодар   ангелы   арт-объект   новости   ракета   умора   
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В Краснодаре в одном из дворов установили новый арт-объект. Это ракета высотой 6,5 метра, в которую можно зайти. Внутри есть несколько датчиков, которые можно нажимать — тогда начнётся представление и лазерное шоу.

На открытии перед горожанами выступал коллектив женщин-ангелов, видео с ними быстро завирусилось в соцсетях. В комментариях их сравнивают с бухгалтерией на корпоративе.

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Метки: Видео   Краснодар   ангелы   арт-объект   новости   ракета   умора   
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3  комментария
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24k
hebpat 11 минут назад
сто пудово не взлетят
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Lexx Час назад
Что бы таких "ангелов" поднять, размах крыльев метров 30 должен быть.
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Харон ( Χάρων) Час назад
Какие это ангелы?
Просто белые вороны...
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3429 постов (3054 в горячем)

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