Женщины-ангелы открыли огромную ракету

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В Краснодаре в одном из дворов установили новый арт-объект. Это ракета высотой 6,5 метра, в которую можно зайти. Внутри есть несколько датчиков, которые можно нажимать — тогда начнётся представление и лазерное шоу.
На открытии перед горожанами выступал коллектив женщин-ангелов, видео с ними быстро завирусилось в соцсетях. В комментариях их сравнивают с бухгалтерией на корпоративе.
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