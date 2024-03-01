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Весеннее обострение: краснодарец попытался спрятать монитор в трусы

Весеннее обострение: краснодарец попытался спрятать монитор в трусы

Автор:
01 марта 2024 10:04
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Краснодар   вор   компьютерный клуб   кража   монитор   умора   
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В Краснодаре в компьютерном клубе по адресу улица Марины Цветаевой, 13 молодой человек украл компьютер, стоимость которого оценивается в 25000 рублей. Инцидент привлек внимание своей нестандартностью.

Сначала злоумышленник попытался засунуть монитор к себе трусы, но, поняв, что все его попытки тщетны, завернул его в куртку и вынес.

- Что движет таким недорослей? В комп клубе ж! Должен же понимать, что камеры стоят. Не смог расстаться с игрушкой, - негодует краснодарка.

- Он размер трусов не переоценил? - подшутила над молодым человеком другая.

Кража века попала на видео. В настоящий момент руководство компьютерного клуба обратилось с заявлением в полицию. Идут поиски воришки. Ему грозит уголовная отвественность.

Источник:

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Метки: Видео   Краснодар   вор   компьютерный клуб   кража   монитор   умора   
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ruslan d Час назад
Да нарик это обыкновенный ...
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Oleg Час назад
Ну да в трусах же прятать беспалевно . Никто искать не будет .
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