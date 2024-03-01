Весеннее обострение: краснодарец попытался спрятать монитор в трусы

Сначала злоумышленник попытался засунуть монитор к себе трусы, но, поняв, что все его попытки тщетны, завернул его в куртку и вынес.

- Что движет таким недорослей? В комп клубе ж! Должен же понимать, что камеры стоят. Не смог расстаться с игрушкой, - негодует краснодарка.

- Он размер трусов не переоценил? - подшутила над молодым человеком другая.

Кража века попала на видео. В настоящий момент руководство компьютерного клуба обратилось с заявлением в полицию. Идут поиски воришки. Ему грозит уголовная отвественность.