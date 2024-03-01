Весеннее обострение: краснодарец попытался спрятать монитор в трусы

В Краснодаре в компьютерном клубе по адресу улица Марины Цветаевой, 13 молодой человек украл компьютер, стоимость которого оценивается в 25000 рублей. Инцидент привлек внимание своей нестандартностью.
Сначала злоумышленник попытался засунуть монитор к себе трусы, но, поняв, что все его попытки тщетны, завернул его в куртку и вынес.
- Что движет таким недорослей? В комп клубе ж! Должен же понимать, что камеры стоят. Не смог расстаться с игрушкой, - негодует краснодарка.
- Он размер трусов не переоценил? - подшутила над молодым человеком другая.
Кража века попала на видео. В настоящий момент руководство компьютерного клуба обратилось с заявлением в полицию. Идут поиски воришки. Ему грозит уголовная отвественность.
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