Необычный вариант садового разбрызгивателя

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Креативный садовый разбрызгиватель для растений в виде ракеты.
Люди, которым посчастливилось иметь частный дом или дачу с территорией, стараются украсить свое гнездышко не только изнутри, но и снаружи. Идеально, когда получается совместить приятное с полезным: украшение с функционалом, как в этом видео.
В нем показали необычный садовый разбрызгиватель в виде ракеты. Поток воды толкает вверх ракету, которая, в свою очередь, крутится и разбрызгивает воду в радиусе нескольких метров.
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