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Необычный вариант садового разбрызгивателя

Необычный вариант садового разбрызгивателя

Автор:
06 мая 2024 07:41
Метки: Видео   в мире   интересно   креатив   разбрызгиватель   ракета   
1195
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Креативный садовый разбрызгиватель для растений в виде ракеты.

Люди, которым посчастливилось иметь частный дом или дачу с территорией, стараются украсить свое гнездышко не только изнутри, но и снаружи. Идеально, когда получается совместить приятное с полезным: украшение с функционалом, как в этом видео.

В нем показали необычный садовый разбрызгиватель в виде ракеты. Поток воды толкает вверх ракету, которая, в свою очередь, крутится и разбрызгивает воду в радиусе нескольких метров.

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Метки: Видео   в мире   интересно   креатив   разбрызгиватель   ракета   
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22k
КВТИУ-80 42 минуты назад
...Ну, если только для понта при поливки клумбы. Впрочем, для "очумелых ручек" есть перспективы в ежели скрестить гидроракету с подставкой типа робота-пылесоса
. Интересно, а в каких пределах должно находиться давление воды в рукаве
?
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9k
perekrestok 6 минут назад
самое интересное будет когда соединят робот пылесос и поливайку. Хотя в летом вечерком ручной полив очень даже приятно. И растениям и мне.
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3251 пост (3187 в горячем)

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