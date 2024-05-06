Необычный вариант садового разбрызгивателя

Люди, которым посчастливилось иметь частный дом или дачу с территорией, стараются украсить свое гнездышко не только изнутри, но и снаружи. Идеально, когда получается совместить приятное с полезным: украшение с функционалом, как в этом видео.

В нем показали необычный садовый разбрызгиватель в виде ракеты. Поток воды толкает вверх ракету, которая, в свою очередь, крутится и разбрызгивает воду в радиусе нескольких метров.